Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kim oldu?

Survivor Allstar'da haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan tarafın hangi takım olduğu, eleme adaylarının kimler olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kim oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2024 - 11:17
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kim oldu?
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Survivor Allstar'da oynanan üç dokunulmazlık oyununun ardından üç eleme adayı belli oldu. Yarışmacılar 30 Ocak akşamında dördüncü dokunulmazlık oyununu oynamak için karşı karşıya geldi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor Allstar'da eleme adayları kim oldu?

HAFTANIN İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı takımdan dört adayın çıktığı haftanın ardından Allstar'da dördüncü haftada ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununun kazananı Kırmızı takım oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Mavi takımın kaybettiği oyunda ilk eleme adayı da belli oldu. Mavi takımda elenme adayı Yaman oldu.


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