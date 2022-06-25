Survivor'a kim veda etti? 24 Haziran Survivor All Star'da elenen isim kim oldu? Acun Ilıcalı açıkladı...
Acun Ilıcalı tarafından açıklanan yeni sisteme göre artık Survivor yarışmacıları bireysel yarışmalar ile mücadele edecek. Berkan Karabulut'un yarışmaya veda etmesinin ardından 6 kişi kalan 2022 Survivor All Star yarışmacıları artık bireysel yarışıyor.
Survivor'da üçüncü bireysel dokunulmazlık oyunu 24 Haziran gecesi oynandı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan kişi haftanın üçüncü eleme adayını belirledi. Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Haftanın üçüncü eleme adayı kim oldu?
Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu kıran kırana mücadelelere sahne oldu.
Adem ve Ayşe final etabında karşı karşıya geldi. Oyunun kazananı 4-1'lik sonuçla Adem oldu. Adem ödülden faydalanması için Nisa ve Ayşe'yi seçti.
HAFTANIN ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Yeni kurallar gereği artık Survivor'da eleme adayı dokunulmazlığı kazanan kişi tarafında belirleniyor. Üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan Adem konseyde bir isim söyledi. Adem üçüncü eleme adayı olarak Hikmet'ın ismini söyledi.
SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
Survivor All Star 2022'ye veda eden kişi Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Ayşe, Hikmet ve Nagihan'ın eleme adayı olduğu potada en düşük SMS sayısına sahip olan kişi adaya veda etti.
Adaya veda eden kişi Nagihan oldu.
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