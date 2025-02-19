Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

Yayınlanma: 19.02.2025 - 00:11

Güncelleme: 19.02.2025 - 00:38

Survivor All Star 2025'te heyecan tüm hızıyla devam etti. 19 Şubat 2025 tarihinde oynanan haftanın dördüncü ve son dokunulmazlık oyununda, All Star ve Gönüllüler takımları kritik bir mücadeleye imza attı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Şubat 2025 günü Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte, ayrıntılar...

SURVIVOR DOKULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

19 Şubat Salı günü dokunulmazlık oyununu kazana takım All Star oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da üçüncü eleme adayı Poyraz oldu.

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