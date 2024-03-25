Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da kim eleme adayı oldu?

Yayınlanma: 25.03.2024 - 00:54

Güncelleme: 25.03.2024 - 00:54

Survivor All Star 2024 yarışmasında nefes kesen mücadele her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitliyor. Her hafta bir elemenin gerçekleştiği yarışmada bu hafta erkek elemesi gerçekleşecek. Yarışmada yaşanan tartışmalar ise tansiyonu iyice yükseltiyor ve izleyicileri ekran başından ayırmıyor.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da takımlar arasında büyük bir rekabet yaşanıyor. Özellikle dokunulmazlık oyununun hangi takımın kazanacağı büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 24 Mart'ta eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’ın 24 Mart Pazar akşamı yayınlanan 67. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları arasında oynanan dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan taraf Kırmızı Takım oldu.

24 MART SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları konseyde oylamaya gitti. Yarışmacılar, takımından gitmesini istediği yarışmacının ismini kağıda yazarak sandık oylamasını gerçekleştirdi. Acun Ilıcalı tarafından açıklanan sonuca göre en çok oyu alan Aysu haftanın 2. eleme adayı oldu.

İLK ADAY ALEYNA OLMUŞTU

Survivor'ın 23 Mart Cumartesi günü oynanan ilk dokunulmazlık oyunu sonrası yapılan oylama sonucu Aleyna 5 oy, Nefise 1 oy, Merve 1 oy aldı. Böylece haftanın 1. eleme adayı Aleyna olarak belirlendi.