Yayınlanma: 28.01.2025 - 23:47

Güncelleme: 29.01.2025 - 00:18

Survivor 2025 sezonunda dokunulmazlık oyunları tüm hızıyla devam ediyor. Gerçekleşen elemenin ardından dokunulmazlık oyunu ile erkekler haftası başladı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 28 Ocak Salı günü Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

25 Ocak'ta gerçekleşen eleme oyununda veda eden isim Göksu oldu.

SURVIVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Allstar takımından Adilhan 6 oy, Batuhan 5 oy aldı. Böylece haftanın ilk eleme adayı Adilhan oldu.

SURVIVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Allstar takımından Batuhan en çok oyu alarak 2. eleme adayı oldu.

SURVİVOR'DA ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da 11-11 şeklinde beraberliğin ardından dokunulmazlığın sahibi olan taraf gönüllüler takımı oldu. Konseyde yapılacak oylamanın ardından 3. eleme adayı Efecan oldu.