Survivor'ın iddialı isminden şaşırtan açıklamalar: 'Acun abi yokken...'

Geçtiğimiz günlerde yaptığı el hareketiyle herkesi şaşırtan Yunus Emre Özden'in Dominik'e gitmeden önce dile getirdiği itiraflar yeniden gündem oldu. Survivor'ın iddialı ismi Yunus Emre'nin anlattıkları arasında cinsellik ve sigara detayı dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2024 - 11:49
Survivor'ın iddialı isminden şaşırtan açıklamalar: 'Acun abi yokken...'
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Geçtiğimiz günlerde el hareketiyle gündeme gelen Survivor All-Star yarışmacısı Yunus Emre Özden, Dominik'e gitmeden önce katıldığı bir YouTube programında çarpıcı itiraflarda bulundu. Yunus Emre'nin adada yaşanan zorlukları ve özel hayatla ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Yunus Emre, oyun sırasında çalışanların içtiği sigaraların izmaritlerini topladıklarını ve adada içtiklerini itiraf etti. "Acun abi yokken daha rahat oluyor tabii" diyen yarışmacı, adadaki yaşamın zorluklarına da değindi. Cinsellikle ilgili sorulara cevap veren Yunus Emre, vücudun zorlu koşullara alıştığını ve özel ihtiyaçları daha az hissettiğini belirtti. Ayrıca, adada bir süre sonra herkesin birbirine kardeş gibi geldiğini ifade etti. 


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