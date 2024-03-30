Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 30 Mart'ta eleme adayı kim oldu?
Survivor Allstar'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kazanan tarafın hangi takım olduğu, eleme adayının kim olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 30 Mart'ta eleme adayı kim oldu?
Survivor Allstar'da perşembe günü yarışmacılardan Aysu'nun vedasının ardından yeni hafta heyecanla başladı. Yarışmacılar 30 Mart akşamında ilk dokunulmazlık oyununu oynamak için karşı karşıya geldi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 30 Mart'ta eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...
İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelecek. Erkek eleme haftasında ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden taraftan haftanın ilk eleme adayı belli olacak.
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