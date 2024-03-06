Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 5 Mart'ta eleme adayı kim oldu?

Survivor Allstar'da haftanın son dokunulmazlık oyunu ile haftanın dördüncü eleme adayı belirlendi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 5 Mart'ta eleme adayı kim oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 00:13
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 5 Mart'ta eleme adayı kim oldu?
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Survivor dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Mavi ve kırmızı takım haftanın dördüncü ve son dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kaybeden takım ada konseyinde haftanın 4. eleme adayını belirledi. Geçtiğimiz hafta kadın elemesi gerçekleşmişti. Bu hafta ise erkek elemesi gerçekleşecek ve erkek yarışmacılardan biri adaya veda edecek.  Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 5 Mart'ta eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Tansiyonun ve heyecanın bir an bile düşmediği güç yarışması Survivor'da bu akşam haftanın son dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar zorlu parkurdaki yerlerini aldılar. Her sayı takımlarının kaderini belirledi. Üstünlüğü sağlayan takım dokunulmazlığın galibi oldu.

Haftanın son dokunulmazlık mücadelesinde oyunun başından beri üstünlüğü elinde tutan KIRMIZI TAKIM dokunulmazlık oyununun galibi oldu.

SURVİVOR SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bu hafta erkek elemesinin gerçekleşeceği Survivor'da dokunulmazlık oyunu kaybeden mavi takım ada konseyinde son eleme adayını belirledi.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım eleme adayını seçtiler. Haftanın 4. ve son eleme adayı mavi takımdan Yaman oldu.


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