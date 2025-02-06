Survivor'da eleme adayı kim oldu? 5 Şubat'ta kim eleme adayı oldu?

Survivor 2025'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. Survivor All Star'ın yeni sezonunda dokunulmazlık mücadelesi hız kesmeden devam etti. Dokunulmazlık oyununun ardından bu haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? 5 Şubat'ta kim eleme adayı oldu?

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 5 Şubat'ta kim eleme adayı oldu?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2025 - 00:47

Survivor All Star'da dokunulmazlık mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. Dokunulmazlık mücadelesinin ardından haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Eleme adayları erkek yarışmacılar arasından seçildi. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? 5 Şubat'ta kim eleme adayı oldu? İşte, ayrıntılar...

SURVIVOR'DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

4 Şubat'ta gerçekleşen takım oyunun ardından ilk eleme adayı olarak belirlenen isim Mehmet oldu.

5 ŞUBAT'TA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlenen isim Sedat oldu.

EN SON KİM ELENDİ?

Zeynep elenen son yarışmacı oldu.



Etiketler: #survivor all star #survivor #Eleme Adayı #eleme

İlgili Haberler

Gecenin kazananı oylamayla belli olacak... Survivor'da bir ilk!

Gecenin kazananı oylamayla belli olacak... Survivor'da bir ilk!
Survivor Almeda performansıyla göz doldurdu: Oyunu takımına kazandırdı!

Survivor Almeda performansıyla göz doldurdu: Oyunu takımına kazandırdı!
Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler