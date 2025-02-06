Yayınlanma: 06.02.2025 - 00:47

Güncelleme: 06.02.2025 - 00:47

Survivor All Star'da dokunulmazlık mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. Dokunulmazlık mücadelesinin ardından haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Eleme adayları erkek yarışmacılar arasından seçildi. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? 5 Şubat'ta kim eleme adayı oldu? İşte, ayrıntılar...

SURVIVOR'DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

4 Şubat'ta gerçekleşen takım oyunun ardından ilk eleme adayı olarak belirlenen isim Mehmet oldu.

5 ŞUBAT'TA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlenen isim Sedat oldu.

EN SON KİM ELENDİ?

Zeynep elenen son yarışmacı oldu.



