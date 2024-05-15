Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor All Star'da yeni bir dönem başladı. Takımların değişmesinin ardından ilk eleme adayının kim olduğu merak edildi. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 23:05
Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
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TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star'da finale geri sayım başladı. Takımlarda yapılan değişikliklerin ardından ilk elem adayı belli oldu. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu?

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Geçen hafta Aleyna ile finale kalan Sercan adaya veda etti.

KIRMIZI TAKIM'DA KİMLER VAR?

  • Nefise
  • Batuhan
  • Damla
  • Ogeday
  • Aleyna
  • Yunus Emre

MAVİ TAKIM'DA KİMLER VAR?

  • Seda
  • Nagihan
  • Atakan
  • Hilmi Cem
  • Özgür
  • Merve

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununda kazanan taraf KIRMIZI TAKIM oldu. Final oyununda Yunus Emre, Avatar Atakan'ı mağlup ederek dokunulmazlık ve ödülü takımına kazandırdı. Eleme adayı henüz belli olmadı.


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