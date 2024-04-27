Survivor'da eleme adayı kim? Survivor All Star'da ilk oyunu kim kazandı? Eleme potasına giren isim...

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda eleme potasına giren ismin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte ilk aday...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 18:40
Survivor'da eleme adayı kim? Survivor All Star'da ilk oyunu kim kazandı? Eleme potasına giren isim...
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Survivor All Star'da Mavi Takım yarışmacısının şaşırtan vedasının ardınan yeni hafta başladı. Yarışmacılar haftanın ilk dokunulmazlık oyununu oynamak için karşı karşıya geldi. Bir erkek yarışmacının adaya veda edeceği haftada eleme adayının kim olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte ilk aday...

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Çarşamba günü yayımlanan All Star eleme gecesinde adaya veda eden Mavi Takım yarışmacılarından Berna oldu.

İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununda kaybeden takımdan bir isim eleme potasında yer alan ilk isim olacak.


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