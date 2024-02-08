Survivor'da haftanın adayları! Eleme adayları kimler? İşte düello eşleşmeleri...

Survivor 2024 All Star'da bu akşam eleme potasına gidecek bir isim belirlendi. Potaya giden isimler düelloda kozlarını paylaşacak. İşte Survivor'da düello eşleşmeleri...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.02.2024 - 01:55
Survivor'da haftanın adayları! Eleme adayları kimler? İşte düello eşleşmeleri...
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Survivor All Star'da dün yaşanan olaylar nedeniyle Acun Ilıcalı resmen çıldırmış ve konseyi yarıda kesmişti. Nagihan ile Aleyna arasında yaşanan kavga ve Nagihan'ın temasta bulunması olayları iyice çığırından çıkardı. Yarıda kalan konsey bugün yapıldı ve dördüncü eleme adayı belli oldu. İşte detaylar...

4. ELEME ADAYI DA BELLİ OLDU

Survivor'da dün akşam yaşanan gergin eleme konseyinde elenecek isim açıklanamamıştı. Bugüne sarkan konseyde gerçekleşen takım oylaması sonucunda potaya giden isim Yunus Emre oldu. Acun Ilıcalı, eleme potasındaki isimler arasında eşleşmeleri duyurdu. Survivor'da bu hafta erkek potası oynanacak. Mavi takım dokunulmazlık oyununu kazandı ve Kırmızı takımda eleme potasına giden erkek yarışmacı belli oldu.

DÜELLODA EŞLEŞEN İSİMLER KİMLER?

Bu hafta düelloda kozlarını paylaşacak olan isimler Yunus Emre ve Yaman, Mustafa Kemal ve Ersin olarak belirlenip eşleşmeler yapıldı. Geçen haftadan gelen iki aday Bozok ve Sercan olmuştu. Bozok ve Sercan arasındaki mücadelenin yenilen tarafıyla bu haftanın çıkaracağı aday son oyuna çıkacak. Kaybeden veda edecek.


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