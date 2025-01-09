Survivor'da kim elendi? Survivor All Star - Gönüllüler'de ödül oyununu kim kazandı? İşte 8 Ocak'ta veda eden isim...
Survivor 2025 sezonunda yeni takımlar belli oldu. Yeni haftanın eleme adayları ise gerçekleşen takım oyunlarının ardından belli oldu. İki ismin potada yer aldığı haftada yarışmacılar 8 Ocak'ta ödül oyunu için ter döktü. Peki, Survivor All Star - Gönüllüler'de ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da kim elendi? İşte 8 Ocak'ta kazanan takım...
Survivor All Star - Gönüllüler 2025 sezonunda yeni takımlar acil durum konseyinin ardından belli oldu. Yeni takımların belli olmasının ardından takım oyunları ise kaldığı yerden devam etti. Peki, Survivor All Star - Gönüllüler'de ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da kim elendi? İşte 8 Ocak'ta kazanan takım...
SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor 2025'e veda eden ilk yarışmacı Kübra Avcı oldu.
SURVİVOR 2025 YENİ TAKIMLAR
GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Pınar Saka
Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Melih Altın
Doğuş Dicle
Kaan Kazgan
Merve Özdemir
Yusuf Yıldız
Ayşe Yüksel
Batuhan Karacakaya
Volkan Çetinkaya
ALL STAR TAKIMI
Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Batuhan Gökgoz
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
8 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşen ödül oyununun kazananı kırmızı takım oldu.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Bu hafta Adilhan, Batuhan G., Barış ve Efecan eleme adayı oldu. Düellolar sonunda sona kalan isimler Adilhan ve Barış oldu.
Düelloda adaya veda eden isim Barış oldu.
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