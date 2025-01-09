Survivor'da kim elendi? Survivor All Star - Gönüllüler'de ödül oyununu kim kazandı? İşte 8 Ocak'ta veda eden isim...

Yayınlanma: 09.01.2025 - 00:20

Güncelleme: 09.01.2025 - 00:20

Survivor All Star - Gönüllüler 2025 sezonunda yeni takımlar acil durum konseyinin ardından belli oldu. Yeni takımların belli olmasının ardından takım oyunları ise kaldığı yerden devam etti. Peki, Survivor All Star - Gönüllüler'de ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da kim elendi? İşte 8 Ocak'ta kazanan takım...

SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor 2025'e veda eden ilk yarışmacı Kübra Avcı oldu.

SURVİVOR 2025 YENİ TAKIMLAR

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Pınar Saka

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Melih Altın

Doğuş Dicle

Kaan Kazgan

Merve Özdemir

Yusuf Yıldız

Ayşe Yüksel

Batuhan Karacakaya

Volkan Çetinkaya

ALL STAR TAKIMI

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Batuhan Gökgoz

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

8 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşen ödül oyununun kazananı kırmızı takım oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Bu hafta Adilhan, Batuhan G., Barış ve Efecan eleme adayı oldu. Düellolar sonunda sona kalan isimler Adilhan ve Barış oldu.

Düelloda adaya veda eden isim Barış oldu.