Yayınlanma: 26.04.2024 - 19:08

Güncelleme: 26.04.2024 - 23:11

Survivor All Star'da Mavi Takım yarışmacısının şaşırtan vedasının ardınan yeni hafta başladı. Yarışmacılar ödül oyununu oynamak için karşı karşıya geldi. Bir erkek yarışmacının adaya veda edeceği haftada eleme adayının kim olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Perşembe günü yayımlanan All Star eleme gecesinde adaya veda eden Mavi Takım yarışmacılarından Berna oldu.

MAVİ TAKIM'A KİM DAHİL OLDU?

Takımlar eşirsizliği nedeniyle yapılan değişiklikler sonucunda Kırmızı Takım yarışmacısı Merve Aydın Mavi Takım'a dahil oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk eleme adayı 27 Mayıs'ta yayımlanan bölümde belli olacak.

BİL BAKALIM'I KİM KAZANDI?

Yarışmacılar ödül oyununda ödülü kazanmak için yarıştı. Gecenin kazananı Kırmızı Takım oldu.