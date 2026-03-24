Sydney Sweeney'e sürpriz rol arkadaşı

Sydney Sweeney'e sürpriz rol arkadaşı

24.03.2026 12:26:00
Haber Merkezi
Sydney Sweeney'e sürpriz rol arkadaşı

Ünlü oyuncu Sydney Sweeney, 2025 yılının çok konuşulan yapımlarından biri olan Hizmetçi (The Housemaid) filminin devam bölümünde başrolü Kirsten Dunst ile paylaşacak.

2025'in çok konuşulan yapımlarından biri olan Hizmetçi filminin devam bölümü için kadroya yeni bir isim katıldı.

Örümcek Adam (Spider-Man), İç Savaş (Civil War), Sil Baştan (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) gibi ünlü yapımlarda rol alan tecrübeli oyuncu Kirsten Dunst, Hizmetçi filminin devam bölümü için rol alacak.

SWEENEY İLE BAŞROLÜ PAYLAŞACAK

The Hollywoord Reporter'in aktardığına göre; 43 yaşındaki ünlü oyuncu, Sydney Sweeney ile başrolü paylaşacak.

Haberde ayrıca 2025 yılının sonlarında vizyona giren Hizmetçi filminin 400 milyon dolar gişe hasılatı yaptığı da belirtildi.

İlgili Haberler

'MAGA Barbie' yakıştırmasına yanıt: Sydney Sweeney siyasi görüşünü açıkladı
'MAGA Barbie' yakıştırmasına yanıt: Sydney Sweeney siyasi görüşünü açıkladı Hollywood’un yükselen yıldızı Sydney Sweeney, American Eagle reklamı sonrası patlak veren "beyaz üstünlükçü" iddialarına ve Donald Trump’ın kendisine yönelik desteğine yanıt verdi. Hakkındaki "MAGA Barbie" yakıştırmalarına değinen Sweeney, siyasi bir piyon olarak kullanılmak istendiğini belirterek, "Ben sadece sanat yapmak için buradayım" dedi.
Sydney Sweeney estetik iddialarına son noktayı koydu: 'Hiçbir yerimde estetik yok'
Sydney Sweeney estetik iddialarına son noktayı koydu: 'Hiçbir yerimde estetik yok' Cesur kırmızı halı tarzıyla sık sık estetik iddialarının odağında yer alan Sydney Sweeney, katıldığı yalan dedektörü programında tüm söylentilere yanıt vererek herhangi bir estetik operasyon geçirmediğini açıkladı.
Sydney Sweeney’den Hollywood’da olay yaratan tanıtım: Gözaltı riskiyle karşı karşıya!
Sydney Sweeney’den Hollywood’da olay yaratan tanıtım: Gözaltı riskiyle karşı karşıya! Hollywood’un yükselen yıldızı Sydney Sweeney, yeni iç çamaşırı koleksiyonu için sınırları zorlayan bir tanıtıma imza attı. İkonik Hollywood tabelasına tırmanarak sütyen asan 28 yaşındaki oyuncu, "vandalizm" suçlaması ve cezai yaptırım riskiyle karşı karşıya kaldı.