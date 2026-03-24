Sydney Sweeney'e sürpriz rol arkadaşı

2025'in çok konuşulan yapımlarından biri olan Hizmetçi filminin devam bölümü için kadroya yeni bir isim katıldı.

Örümcek Adam (Spider-Man), İç Savaş (Civil War), Sil Baştan (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) gibi ünlü yapımlarda rol alan tecrübeli oyuncu Kirsten Dunst, Hizmetçi filminin devam bölümü için rol alacak.

SWEENEY İLE BAŞROLÜ PAYLAŞACAK

The Hollywoord Reporter'in aktardığına göre; 43 yaşındaki ünlü oyuncu, Sydney Sweeney ile başrolü paylaşacak.

Haberde ayrıca 2025 yılının sonlarında vizyona giren Hizmetçi filminin 400 milyon dolar gişe hasılatı yaptığı da belirtildi.