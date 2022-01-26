Takım sevdası canlı yayında boşanma noktasına getirdi: 'Fenerbahçe ölmez ama sen bir gün ölüp gidersin gülüm'
Tuttuğu takıma duyduğu sevgi yüzünden eşiyle ayrılma noktasına gelen Şaban isimli kişi, "Hayatımda her zaman Fenerbahçe ön plandaydı, şimdi yemin ediyorum her zaman Burcu ve çocuklarım ön planda Fenerbahçe en son. 'Fener hiç ölmez. Ama sen bir gün sabah ölüp gidersin gülüm' dedim. Kusura bakma gülüm" ifadelerini kullandı. O anlar sosyal medyaya damga vurdu.
ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Esra Erol'da' programına
katılan bir çift, gündeme damga vurdu. Fenerbahçeli olan Şaban Duran isimli
şahıs, takım sevdası yüzünden 18 Ocak günü eşi Burcu Elmas tarafından terk
edilerek Esra Erol'dan yardım istedi.
Evliliklerini bitirme noktasına gelen çiftin yardımına koşan
Erol ise Burcu isimli kadına ulaşarak canlı yayına getirdi.
'HAYATIMDA HER ZAMAN FENERBAHÇE ÖN PLANDAYDI'
Kameraların karşısında yaşadığı olayı anlatan Şaban,
"Hayatımda her zaman Fenerbahçe ön plandaydı, şimdi yemin ediyorum her
zaman Burcu ve çocuklarım ön planda Fenerbahçe en son" ifadelerini
kullandı.
'BENİ DEĞİL FENERBAHÇE'Yİ SEÇTİ'
Bunun üzerine Erol, Şaban'a "Peki Fener mi, Burcu mu?" sorusunu yöneltti.
O sırada araya giren Burcu ise aynı soruyu daha
önce eşine sorduğunu iddia ederek Şaban'ın, Fenerbahçe'yi seçtiğini söyledi.
'SEN BİR GÜN ÖLÜP GİDERSİN GÜLÜM...'
Şaban, eşinin söylediklerini kabul ederek "Fener dedim. Fener hiç ölmez. 'Ama sen bir gün sabah ölüp gidersin gülüm' dedim. 'Ama Fener bırakmaz' dedim. Kusura bakma gülüm" yanıtını verdi.
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