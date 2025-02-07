Taner Ölmez: 'Kendimden asla boşanmazdım, tam bir ev adamıyım'

Başarılı oyuncu Taner Ölmez, katıldığı bir programda verdiği "Asla boşanmazdım kendimden, tam bir ev adamıyım" sözleriyle gündem oldu.

Taner Ölmez: 'Kendimden asla boşanmazdım, tam bir ev adamıyım'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.02.2025 - 14:48

SHOW TV’nin sevilen dizisi 'Deha'da Cesur karakterine hayat veren Taner Ölmez, samimi açıklamalarda bulundu.

2021 yılında meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile evlenen ünlü oyuncu, 2022’de kızı Zeynep’i, 2024’te ise oğlu Hazar’ı kucağına almıştı.

İbrahim Selim’in YouTube programına konuk olan Ölmez, aile yaşantısına dair konuştu.

"KENDİNLE EVLİ OLSAN..."

Programda kendisine yöneltilen “Kendinle evli olsan, boşanma sebebin ne olurdu?” sorusuna esprili bir yanıt verdi:

"Asla boşanmazdım kendimden" diyerek, evdeki sorumluluklarına ve aile hayatına olan düşkünlüğüne değindi.

Tam bir ev adamı olduğunu belirten başarılı oyuncu, şu sözleriyle ev hayatına verdiği önemi vurguladı:

"İşim olmadığı zaman sürekli evde ve ailemle olmaktan keyif alıyorum. Yardımcı olmayı çok seviyorum, mutfakta oldukça aktifim. Hiçbir şey yapamazsam evi süpürüyorum. Niye boşanayım kendimden? Gayet makul biriyim. Hatta buraya gelmeden önce akşam yemeğini bile hazırladım."


Etiketler: #Taner Ölmez

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