Tarihin seyrini değiştiren rekabetler: Çağların en uzun ve yoğun savaşları

Yayınlanma: 19.04.2024 - 15:23

Güncelleme: 19.04.2024 - 15:23

Geçmişin en amansız rakiplerinden bazıları bugün sadık müttefikler; işleri yoluna koymak sadece birkaç yüz yıl ve bir sürü savaş gerektirdi. İşte, Tarihin seyrini değiştiren rekabetler...

İNGİLTERE VE FRANSA 700 YIL SAVAŞTAYDI

İngiliz-Fransız savaşları 12. yüzyılda başladı ve Napolyon'un düşüşüne kadar pek de dinmedi. İlk çatışmalar, Kuzey Fransa'daki Normandiya'nın İngilizler tarafından ele geçirilmesiyle ilgiliydi ve oradan tırmandı. Fransa, İskoçya'nın uzun vadeli bir müttefikiydi ve krallığın İngiltere'den bağımsızlığının korunmasına yardımcı oldu, bu da İngiltere'nin tüm gücünü her iki düşmana da yoğunlaştırmasını engelledi.

ROMA VE KARTACA AKDENİZ'E HAKİM OLMA SAVAŞLARI

Romalılar Akdeniz'den "Mare Nostrum" ("bizim denizimiz") olarak söz ederdi , ancak bu deniz ancak Kartaca'nın neredeyse eşit gücüyle yaşanan üçleme çatışmalardan sonra onlarınki haline geldi . Üç savaştan ilki, çoğunlukla Sicilya'da ve denizde gerçekleşen, 23 yıl süren ezici bir çatışmaydı. Başlangıçta Romalılar deniz savaşları konusunda oldukça bilgisizdiler ve Kartaca'nın uzman denizcileri kendilerine karşı gönderilen Roma filoları üzerinde kısa sürede çalıştılar. Önemli bir yenilik olan corvus, Romalıların Kartaca gemilerine kolayca binmelerine ve onları alt etmelerine olanak tanıdı.

RUSYA VE OSMANLI 500 YIL BOYUNCA SAVAŞTI

Geniş Avrasya imparatorlukları olarak Rusya ve Osmanlıların geniş topraklarının kenarlarında her zaman birçok düşmanları olacaktı. 16. yüzyıldan Birinci Dünya Savaşı'na kadar çok az kişi kendi rekabeti kadar yoğundu.

İmparatorluklar toplamda 12 savaş yaptı ve Rusya, ikisi hariç tüm çatışmaların galibi oldu. Osmanlı'nın iki zaferi, daha büyük karışıklıkların bir parçası olarak geldi; bunlardan biri, Rusların Avrupa'nın yarısıyla savaş halinde olduğu Büyük Kuzey Savaşı sırasındaydı. Osmanlılar olumlu bir anlaşma yaparak 1711'de çatışmayı bıraktılar. Osmanlı'nın Ruslara karşı ikinci zaferi, Kırım Savaşı sırasında İngiltere ve Fransa'nın müttefiki olarak elde edildi . Rusya'nın yayılmasından endişe duyan İngilizler ve Fransızlar, hasta Osmanlılara Ruslara karşı yardım etmek için yüzyıllardır süren düşmanlığı bir kenara bıraktılar.

RUSYA VE POLONYA BİN YILDIR ANLAŞMAZLIK İÇİNDE

Rusya'yı nasıl tanımladığınıza bağlı olarak, Rusya ile Polonya arasındaki ilk çatışmalar 10. ve 11. yüzyıllara ve Polonya Dükalığı ile Kiev Rusları arasındaki mücadelelere kadar uzanıyor . Polonya-Litvanya Topluluğu'nun Livonya Savaşı'na katıldığı 16. yüzyılın sonlarına doğru düşmanlıklar yeniden arttı.

Rusya, 17. yüzyılın başında, uygun bir şekilde Sorunlar Zamanı olarak adlandırılan özellikle zor bir dönemden geçerken, İngiliz Milletler Topluluğu, hepsi de Dmitry adında öldürülmüş bir prens olduğunu iddia eden bir dizi Rus tahtına sahip çıkma iddiasını destekledi. Romanov Hanedanlığı'nın kurulması ve sorunların sona ermesinin ardından durum tersine döndü ve Ruslar saldırıya geçti.

HABSBURGLULAR İLE OSMANLILAR 265 YIL BOYUNCA SAVAŞTI

Habsburglar ve Osmanlılar erken modern dünyanın en güçlü iki varlığıydı. Habsburglar , Kutsal Roma İmparatorluğu'nu ve kıtadaki birçok monarşiyi boğarak Avrupa siyasetine hakim oldular. Osmanlılar birçok küçük Türk beyliğinden birinden yükseldi , Bizans İmparatorluğu'nu devirdi ve 15. yüzyılda Güney Avrupa'ya doğru genişledi. Macaristan'ın fethiyle birlikte Müslüman Osmanlılar, Katolik Habsburgların eşiğindeydi. Skorun netleşmesi 2 1/2 yüzyıldan fazla zaman alacaktı.