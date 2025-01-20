Tarımda devrim yaratacak buluş: İnsan idrarından çevreci gübre üretimi sağlandı

Yayınlanma: 20.01.2025 - 23:03

Güncelleme: 20.01.2025 - 23:03

İnsan idrarından gübre üretimi, şehir atık sularının tarımda daha verimli kullanılmasını sağlayabilir. Çin’deki araştırmacılar, oksijen ve grafit katalizörü kullanarak idrardaki azot bileşenlerini çevre dostu bir yöntemle gübreye dönüştürdü. Yeni yöntem, enerji tasarrufu sağlarken atık üretmiyor.

YENİ VE ÇEVRECİ GÜBRE ÜRETİMİ YÖNTEMİ

Henan Üniversitesi’nden Xinjian Shi ve ekibi, grafit katalizörü ve elektrik yardımıyla idrar içindeki üreyi perkarbamid kristallerine dönüştürmeyi başardı. Bu işlem sırasında hava yoluyla oksijen ekleniyor, su ve idrardan elde edilen bileşenler katı kristaller haline geliyor. Geleneksel yöntemlerin aksine, bu süreç hem atık üretmiyor hem de daha yüksek saflıkta gübre sağlıyor.

BİTKİ BÜYÜMESİNDE DAHA BAŞARILI

Araştırmacılar, ürettikleri perkarbamidin tarımsal etkilerini test etti. Bu gübreyle yetiştirilen buğday, fıstık ve marul bitkilerinin daha sağlıklı ve hızlı büyüdüğü gözlemlendi. Bunun sebebi, perkarbamidin toprağa dengeli bir şekilde azot ve oksijen sağlaması olabilir.

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ TARIM İÇİN KULLANILABİLİR

Araştırmacılar, bu yöntemin küçük ölçekli tarım alanlarında büyük faydalar sağlayabileceğini belirtiyor. Ancak uzmanlar, şehir atık su arıtma tesislerinde bu sürecin büyük çapta uygulanmasının zor olabileceğini düşünüyor.