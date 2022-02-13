Tarkan, yeni şarkısının adını duyurdu: 'Geççek'
Ünlü sanatçı Tarkan, uzun süredir hayranlarının heyecanla beklediği yeni şarkısının adını ve dinleyicilerle buluşacağı tarihi açıkladı. Buna göre ismi 'Geççek' olan şarkı, 17 Şubat'ta yayınlanacak. Sanatçı, son olarak yeni şarkısından 10 saniyelik bir kısmı da paylaşmıştı.
Son albümünü 2017 yılında yayınlayan ve aylardır yeni şarkı hazırladığında olan Tarkan’dan beklenen haber geldi. Geçen günlerde şarkısının dinleyicilerle buluşmasına az bir zaman kaldığını Twitter ve Instagram hesaplarından resmen duyuran Tarkan, “Geri sayım başladı… Yeni şarkı geliyor” ifadelerini kullanmıştı.
Merakla beklenen şarkısı için hazırlıklarını sürdüren Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından yeni şarkısının 10 saniyesini de "Coming soon" notuyla paylaşmıştı.
ŞARKISININ ADINI AÇIKLADI
Ünlü sanatçı, son olarak yaptığı paylaşımla yeni şarkısının adını da duyurdu. İsmi ‘Geççek’ olan şarkı, 17 Şubat’ta dinleyicilerle buluşacak.
#Geççek 17 Şubat'ta sizlerle???? pic.twitter.com/OhDX9bT3BD— Tarkan (@tarkan) February 13, 2022
AYLAR ÖNCESİNDEN DUYURMUŞTU
Tarkan, yeni şarkısı için çalışmalara başladığını geçen yıl takipçileriyle paylaşmıştı. Instagram hesabından hazırlıklara dair fotoğraflar paylaşan Megastar, "Yeni şarkının keman kaydı" ifadelerini kullanmıştı.
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