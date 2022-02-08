Tarkan yeni şarkısının ilk 10 saniyesini paylaştı
Megastar Tarkan, yakın zamanda yayınlayacağı albümünden bir şarkının ilk 10 saniyesini takipçileriyle paylaştı
Son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan, yeni şarkı çıkaracağını açıklamıştı.
Sevenlerinin uzun süredir beklediği haberi Twitter ve Instagram’dan hesabından paylaşan Tarkan, “Geri sayım başladı…Yeni şarkı geliyor” ifadelerini kullanmıştı.
Merakla beklenen albümü için hazırlıklarını sürdüren Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından yeni şarkısının 10 saniyesini "coming soon" notuyla paylaştı.
Tarkan’ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni topladı.
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