Tehlike sofralarınızda bulunuyor! Enerjinizi düşüren besinler...

Yayınlanma: 28.02.2024 - 11:50

Güncelleme: 28.02.2024 - 11:50

Gün içinde enerji seviyenizin hafifçe yükselip düşmesi normaldir. Bu doğal gelgiti çeşitli faktörler etkileyebilir. Bunlara uyku, stres seviyeleri, fiziksel aktivite seviyeniz ve yediğiniz yiyecekler dahil. İşte enerji seviyemizi düşüren besinler...

1-BEYAZ EKMEK, MAKARNA VE PİRİNÇ

Tahıllar vücudun enerji kaynağı olan karbonhidrat bakımından zengindir. Ancak beyaz ekmek, beyaz makarna ve beyaz pirinçte bulunan işlenmiş tahıllar, enerji seviyeniz söz konusu olduğunda aslında yarardan çok zarara neden olabilir. Bunun nedeni kısmen tahılın kepek olarak bilinen lif içeren dış katmanının işleme sırasında çıkarılmasıdır. Bu nedenle işlenmiş tahıllar daha düşük düzeyde lif içerir ve tam tahıllardan daha hızlı sindirilme ve emilme eğilimindedir. Bu nedenle işlenmiş tahıllardan zengin bir yemek veya atıştırmalık genellikle kan şekeri ve insülin seviyelerinde hızlı bir artışa ve ardından enerjide düşüşe neden olur.

2-KAHVALTILIK GEVREKLER, YOĞURT VE EK ŞEKER İÇEREN GIDALAR

Günlük rutinimizde sık sık yediğimiz özellikle sabah kahvaltısında tükettiğimiz gevrekler, beklenen enerjiyi verebilecek besin değerinde olmuyor. Bunun nedeni çoğu kahvaltılık gevreklerin çok az lif içermesine rağmen önemli miktarda ilave şeker içermesidir. Yüksek şeker ve düşük lif içeriğinin bu kombinasyonu, kan şekeri ve insülin düzeylerini yükselterek enerjide artışa ve ardından düşüşe yol açabilir.

3-ALKOL

Alkol rahatlatıcı etkisi ile bilinir. Aslında pek çok kişi akşam yemeğinde veya akşam biraz alkol almanın uykuya daha kolay dalmalarına yardımcı olduğunu düşünse de alkol aslında uykunuzun kalitesini ve süresini azaltabiliyor ve genel olarak daha az dinlendirici bir uykuya yol açabiliyor.

4-KAHVE

Kahvenin içindeki uyarıcı olan kafeinin, enerji ve beyin fonksiyonlarında kısa süreli bir artış sağladığı da bilinmekte ve zaten çoğu insan yorgun hissettiğinde bu etkisine güveniyor. Bununla birlikte, düzenli olarak kahve içmek vücudunuzun bir tolerans oluşturmasına neden olacak ve bu da etkilerinin gücünü azaltacaktır. Daha da önemlisi, doğru beslenme veya uyku yerine düzenli olarak kahveye güvenmek, zamanla enerjinizi tüketebilir.

5-YAĞDA KIZARMIŞ VE HAZIR YEMEKLER

Kızartılmış ve fast food yiyecekler de enerjinizi düşürebilir. Bunun nedeni genellikle yağ oranının yüksek ve lif oranının düşük olmasıdır; bu iki faktör sindiriminizi yavaşlatabilir. Daha yavaş sindirim, enerji artırıcı besinlerin vücuda girme hızını azaltabilir, bu da genellikle yemekten sonra bekleyebileceğiniz enerji artışını geciktirir. Üstelik kızartılmış ve fast food yiyeceklerin vitamin, mineral ve diğer temel besin maddeleri açısından yetersiz olma eğilimi oldukça yüksek. Aynı anda çok fazla yağlı yiyecek tüketmek de kendinizi aşırı tok hissetmenize neden olabilir.

6-ENERJİ İÇECEKLERİ

Birçok araştırma, enerji içeceklerinin uykusuzluğu azaltmanın yanı sıra konsantrasyonu ve hafızayı yaklaşık %24 oranında artırabildiğini gösteriyor. Şeker söz konusu olduğunda ise çoğu enerji içeceği yüksek miktarlarda şeker içerir, hatta bazen şişe başına 10 çay kaşığı kadar içerebiliyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi fazla miktarda ilave şeker tüketmek enerjinizin aniden yükselmesine, ardından keskin bir şekilde düşmesine neden olabilir ve potansiyel olarak içeceği tüketmeden önceki halinizden daha yorgun hissetmenize neden olabilir.