Tekne kazasında yaralanmıştı: Vuslat Sabancı estetik operasyon için ABD'ye gidiyor

Yayınlanma: 12.10.2023 - 16:55

Güncelleme: 12.10.2023 - 16:55

Tekne kazasının ardından 2 aydır tedavisi süren Vuslat Doğan Sabancı, estetik operasyon için ABD’ye gidiyor.

Söz konusu durumu köşesinde yazan Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, "Eşi Ali Sabancı ile Yunanistan'da geçirdikleri bot kazasında yüzünden ağır yaralanan Vuslat Doğan Sabancı'nın, eski hâline gelebilmek için bir dizi estetik ameliyatı olacağını yazmış, bunun için de yüzündeki yaraların iyileşmesi gerektiğini eklemiştim. Vuslat Hanım'ın ameliyatlarının yakında başlayacağını öğrendim. Ameliyatları, New York'ta olacakmış” ifadelerini kullandı.

Cankurt’un yazısının ilgili kısmının devamı ise şu şekilde:

“Sebebi de, Vuslat Hanım'ın New York'ta tanıdığı bir doktorunun olmasıymış. Hatta kazadan birkaç ay önce o doktora estetik yaptırmış. Ayrıca Vuslat Hanım'ın, son birkaç haftaya kadar konuşamadığı da kulağıma geldi. Çenesine tel takılmış ve şimdi yavaş yavaş konuşmaya başlamış.

Ameliyata, işte bu telin iyice kaynamasından sonra girecekmiş. Vuslat Hanım'ın ailesi dışında kimseyle görüşmemesinin bir nedeni de konuşamamasıymış. Bu arada Sema Doğan, yanından bir dakika bile ayrılmadığı kızı Vuslat Hanım'ın, yüzünün o hâlini görüp morali bozulmasın diye evdeki bütün aynaların üstünü örttürmüş. Aynalara küsen Vuslat Hanım en kısa zamanda eski sağlığına kavuşur inşallah."