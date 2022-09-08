Teletabiler geri dönüyor
Dünyaca ünlü İngiliz çocuk dizisi Teletabiler, ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Bugün 30’larını yaşayanları heyecanlandıracak bir haber Netflix’ten geldi. 90’lı yılların ünlü yapımlarından Teletabiler yani Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa ve Po ekranlara dönüyor.
Diken'in haberine göre Netflix, gelecek aylarda ekrana getireceği çocuklara yönelik programlarla ilgili yaptığı açıklamada, yeni projeleri arasında bir "Teletubbies" (Teletabiler) dizisinin de bulunduğunu duyurdu.
Dizide dört karakterin, bulundukları dünyayı keşfetmesi işlenecek ve dış ses olarak komedyen/oyuncu Tituss Burgess yer alacak. Dizi, 14 Kasım’da izleyiciyle buluşacak.
1997’de ilk kez BBC’de ekrana gelen Teletabiler Türkiye’de de yayınlandı ve dönemin en popüler çocuk yapımlarından biri oldu. Popülerliğini zaman içinde koruyan dizi, 2014’te BBC’nin çocuk kanalı CBeebies’de yeni versiyonuyla ekrana döndü.
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