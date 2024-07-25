'Ters Yüz 2'den beklenen büyük rekor sonunda geldi: Tüm zamanların en yüksek hasılatlı animasyon filmi oldu!

Yayınlanma: 25.07.2024 - 21:52

Güncelleme: 25.07.2024 - 21:52

Ters Yüz 2 (Inside Out 2), dünya çapında 1,46 milyar doların üzerinde hasılat elde ederek gelmiş geçmiş en yüksek gişe hasılatına sahip animasyon filmi unvanını kazandı ve böylece serinin üçüncü filmi için beklentileri artırdı. Bu başarı, bir önceki rekorun sahibi olan Frozen II'yi geride bırakarak, Disney ve Pixar'ın bu seriyi devam ettirme olasılığını daha da güçlendirdi.

INSIDE OUT 3 BEKLENTİLERİ

Inside Out 3'ün olası çıkışı, Riley ve onun duygularını merkezine alan hikayeyi devam ettirebilir. Amy Poehler'ın beş filmlik planı ve serinin nasıl devam edebileceği hakkında yapılan tartışmalar, bu üçüncü filmin kaçınılmaz olduğunu işaret ediyor. Inside Out 2'nin gişedeki başarısı, bu tartışmaları daha da yoğunlaştırdı ve serinin genişletilmesi için doğru hikayeyi bulmanın önemini vurguladı.

INSIDE OUT 2'NİN GİŞE BAŞARISI

Inside Out 2, 1,46 milyar dolarlık gişe hasılatıyla animasyon film kategorisinde yeni bir rekor kırdı ve bu başarısıyla Frozen II'yi geride bıraktı. Bu, izleyicilerin seriye olan ilgisini ve sevgisini gösterdi ve Disney ile Pixar'ın seriyi genişletme görüşmelerine hız kazandırdı. İlk film dünya çapında 850 milyon dolardan fazla hasılat elde ederek büyük bir başarı yakalamıştı ve devam filminin bu başarıyı aşması serinin geleceği için olumlu bir işaret oldu.