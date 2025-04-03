Teşkilat dizisi devam edecek mi? Teşkilat dizisi oyuncuları kovuldu mu?

2 Nisan ekonomik boykotuna desteğini açıklayan oyuncu Aybüke Pusat, TRT’deki "Teşkilat" dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarıldı. Bu gelişmenin ardından dizinin izleyicileri araştırmalara başladı. Peki, Teşkilat dizisi devam edecek mi? Teşkilat dizisi oyuncuları kovuldu mu?

Teşkilat dizisi devam edecek mi? Teşkilat dizisi oyuncuları kovuldu mu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.04.2025 - 09:32

İktidar propagandası yapmakla eleştirilen TRT’de yayınlanan Teşkilat dizisinde Neslihan karakterini canlandıran Aybüke Pusat, Instagram hesabından boykot çağrısında bulundu. Bu gelişmenin hemen ardından Pusat, Teşkilat dizisi kadrosundan çıkartıldı. Peki, Teşkilat dizisi devam edecek mi? Teşkilat dizisi oyuncuları kovuldu mu?

TEŞKİLAT DİZİSİ DEVAM EDECEK Mİ?

TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisi, Aybüke Pusat'ın kadrodan çıkartılmasının ardından yayın hayatına devam edecek.

TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCULARI DİZİDEN AYRILDI MI?

Muhalefetin ekonomik boykot çağrısına destek veren Aybüke Pusat haricinde Teşkilat dizisinin kadrosundan ayrılan veya kovulan bir oyuncu henüz açıklanmadı. 


Etiketler: #teşkilat #trt #BOYKOT #oyuncu

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