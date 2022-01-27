The Batman'in senaristi açıkladı: 'Kurt Cobain'den esinlendim'
Yeni DC filmi "The Batman", seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Son olarak, 4 Mart 2022'de sinemalarda gösterime girecek olan Batman filminin yönetmeni ve senaristi Matt Reeves, başroldeki Bruce Wayne karakterinin Kurt Cobain'den esinlenerek oluşturulduğunu açıkladı.
Dünyaca ünlü oyuncu Robert Pattinson'ın başrolünde yer
aldığı 'The Batman' filminin yönetmeni ve senaristi Matt Reeves, Esquire
dergisine konuştu.
Daha önce farklı yönetmenler ve oyuncular tarafından birçok
kez yeniden canlandırılan Batman'in yeni versiyonunu nasıl yarattığını açıklayan
Reeves, senaryonun ilk kısmını yazarken Nirvana grubunun 'Something in the Way'
şarkısını dinlediğini ve bu şarkıdan etkilenerek Bruce Wayne karakterini
yarattığını söyledi.
Filmin fragmanında da Nirvana'nın şarkısı kullanılıyor.
“BATMAN ASLINDA KURT COBAİN'E BENZİYOR”
Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre; Reeves, bu şarkı
nedeniyle Robert Pattinson'lu Batman'i diğer versiyonlarda olduğu gibi zengin
bir playboy olarak değil, büyük bir trajedi yaşamış ve kendisini toplumdan
uzaklaştırmış bir kişi olarak ele almaya karar verdiğini açıklayarak şu
ifadeleri kullandı:
"Senaryoyu yazarken başlarda Nirvana'yı dinliyordum ve
o karakterin sesinin bir parçası olan ve ilk fragmanda yer alan (Nevermind
şarkısı) 'Something in the Way' hakkında bir şeyler hissettim. 'Bruce Wayne'i
daha önce görmediğin halde nasıl yaratırsın?' diye düşündüğümde, 'Ya bir
trajedi yaşanmışsa (örneğin, Wayne ailesinin öldürüldüğünü görürse) ve 'Bu adam
bir anda içine kapanarak ne yaptığını bilmiyor halde olursa ne olur?' diye
düşündüm. Bu adam bir tür dik başlı, pervasız, uyuşturucu bağımlısı hale mi
gelirdi?' Gerçek şu ki, o bir tür uyuşturucu bağımlısı. Uyuşturucusu ise bu
intikam dürtüsüne olan bağımlılığı. Yani Batman aslında Kurt Cobain'e
benziyor.”
22 Ocak'ta Cobain'in 55. doğum gününü kutlamak için
önümüzdeki ay bir dizi NFT'nin piyasaya sürüleceği açıklanmıştı.
Set, "Nevermind"in yayınlanmasından altı gün
sonra, Nirvana'nın Philadelphia'da bir konser verdiği 6 Ekim 1991'de fotoğrafçı
Faith West tarafından çekilen 28 fotoğraftan oluşacak.
4 MART 2022'DE VİZYONA GİRECEK
"The Batman"in oyuncu kadrosunda Bruce Wayne
rolüyle Robert Pattinson ve The Penguin rolüyle Colin Farrell'ın yanı sıra,
Catwoman rolüyle Zoe Kravitz, Carmine Falcon rolüyle John Turturro, Alfred
Pennyworth rolünde Andy Serkis, The Riddler rolünde Paul Dano, Gil Colson
rolüyle Peter Sarsgard, Jim Gordon rolüyle Jeffrey Wright yer alıyor.
"Cloverfield", "Dawn of the Planet of the Apes" ve "War for the Planet of the Apes" gibi yapımlarla tanınan Matt Reeves'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin 4 Mart 2022'de vizyona girecek. Film yayınlandıktan 45 gün sonra ise HBO Max’e gelecek.
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