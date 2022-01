The Batman'in senaristi açıkladı: 'Kurt Cobain'den esinlendim'

27 Ocak 2022 Perşembe, 00:00

Dünyaca ünlü oyuncu Robert Pattinson'ın başrolünde yer aldığı 'The Batman' filminin yönetmeni ve senaristi Matt Reeves, Esquire dergisine konuştu.

Daha önce farklı yönetmenler ve oyuncular tarafından birçok kez yeniden canlandırılan Batman'in yeni versiyonunu nasıl yarattığını açıklayan Reeves, senaryonun ilk kısmını yazarken Nirvana grubunun 'Something in the Way' şarkısını dinlediğini ve bu şarkıdan etkilenerek Bruce Wayne karakterini yarattığını söyledi.

Filmin fragmanında da Nirvana'nın şarkısı kullanılıyor.

“BATMAN ASLINDA KURT COBAİN'E BENZİYOR”

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre; Reeves, bu şarkı nedeniyle Robert Pattinson'lu Batman'i diğer versiyonlarda olduğu gibi zengin bir playboy olarak değil, büyük bir trajedi yaşamış ve kendisini toplumdan uzaklaştırmış bir kişi olarak ele almaya karar verdiğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

"Senaryoyu yazarken başlarda Nirvana'yı dinliyordum ve o karakterin sesinin bir parçası olan ve ilk fragmanda yer alan (Nevermind şarkısı) 'Something in the Way' hakkında bir şeyler hissettim. 'Bruce Wayne'i daha önce görmediğin halde nasıl yaratırsın?' diye düşündüğümde, 'Ya bir trajedi yaşanmışsa (örneğin, Wayne ailesinin öldürüldüğünü görürse) ve 'Bu adam bir anda içine kapanarak ne yaptığını bilmiyor halde olursa ne olur?' diye düşündüm. Bu adam bir tür dik başlı, pervasız, uyuşturucu bağımlısı hale mi gelirdi?' Gerçek şu ki, o bir tür uyuşturucu bağımlısı. Uyuşturucusu ise bu intikam dürtüsüne olan bağımlılığı. Yani Batman aslında Kurt Cobain'e benziyor.”

22 Ocak'ta Cobain'in 55. doğum gününü kutlamak için önümüzdeki ay bir dizi NFT'nin piyasaya sürüleceği açıklanmıştı.

Set, "Nevermind"in yayınlanmasından altı gün sonra, Nirvana'nın Philadelphia'da bir konser verdiği 6 Ekim 1991'de fotoğrafçı Faith West tarafından çekilen 28 fotoğraftan oluşacak.

4 MART 2022'DE VİZYONA GİRECEK

"The Batman"in oyuncu kadrosunda Bruce Wayne rolüyle Robert Pattinson ve The Penguin rolüyle Colin Farrell'ın yanı sıra, Catwoman rolüyle Zoe Kravitz, Carmine Falcon rolüyle John Turturro, Alfred Pennyworth rolünde Andy Serkis, The Riddler rolünde Paul Dano, Gil Colson rolüyle Peter Sarsgard, Jim Gordon rolüyle Jeffrey Wright yer alıyor.

"Cloverfield", "Dawn of the Planet of the Apes" ve "War for the Planet of the Apes" gibi yapımlarla tanınan Matt Reeves'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin 4 Mart 2022'de vizyona girecek. Film yayınlandıktan 45 gün sonra ise HBO Max’e gelecek.