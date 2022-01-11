The Beatles'ın 'çatı konseri' sinemalara geliyor
Dünyaca ünlü rock grubu The Beatles, hayranlarıyla bu kez beyaz perdede bir araya gelecek. 'The Beatles: Get Back' belgeselinde yer alan görüntüler konserin 53. yılına özel olarak 30 Ocak günü seçili sinema salonlarında izleyicilerle buluşacak.
Efsane rock grubu The Beatles’ın 30 Ocak 1969 tarihinde Apple Corps Savile Row binasının çatısında verdiği son konseri, Amerika ve İngiltere'deki seçili IMAX sinema salonlarında gösterime girecek.
Play Tuşu'nun aktardığı habere göre, albümden Get Back, Don’t Let Me Down ve Dig a Pony gibi şarkıların ilk defa canlı çalındığı konserin görüntüleri geçtiğimiz ay Disney+’ta gösterime giren Peter Jackson imzalı The Beatles belgeseli "The Beatles: Get Back"te yüksek kaliteli versiyonuyla izleyicilerle buluştu.
Belgeselde yer alan 1 saatlik görüntüler, konserin 53. yılına özel olarak 30 Ocak günü IMAX kalitesiyle seçili sinema salonlarında da gösterilecek. Belgesel, sinema gösteriminin ardından 11-13 Şubat tarihleri arasında global gösterimini yapacak.
NE OLMUŞTU?
Grubun son albümü Let It Be’nin yayınlanmasından birkaç ay önce 30 Ocak 1969 tarihinde gerçekleşen 42 dakikalık doğaçlama konser, The Beatles üyelerinin polis kuvvetleri tarafından götürülmesiyle sonuçlanmıştı.
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