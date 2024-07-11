The Platform 2'nin fragmanı yayımlandı: Çıkış tarihi belli oldu!

Netflix’in sevilen bilim kurgu-korku filmi "The Platform"un devamı olan "The Platform 2", 4 Ekim'de izleyicilerle buluşacak. İlk filmiyle büyük beğeni toplayan ve popüler İspanya yapımı filmler arasına giren "The Platform", yeni hikayesiyle geri dönüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.07.2024 - 22:03
The Platform 2'nin fragmanı yayımlandı: Çıkış tarihi belli oldu!
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Başrollerde Milena Smit ve Hovik Keuchkerian’ın yer aldığı ve yönetmenliğini Galder Gaztelu-Urrutia'nın üstlendiği filmde, Natalia Tena ve Óscar Jaenada gibi ünlü isimler de kadroda bulunuyor.

Yapımcılığını Basque Films’den Carlos Juárez, Galder Gaztelu-Urrutia ve Raquel Perea’nın yaptığı bu devam filmi, izleyicileri yine gerilim dolu bir dünyaya davet ediyor.

FİLMİN KONUSU

The Platform 2"nin konusu ise şöyle:

"Gizemli bir lider, Platform'da kendi düzenini kurarken, acımasız beslenme sistemine karşı farklı yöntemlerle mücadele eden yeni bir üye aralarına katılır. Yanlış tabaktan yemenin ölümle cezalandırıldığı bu yerde, hayatta kalmak için ne kadar ileri gidebilirsiniz?"




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