The Platform 2'nin fragmanı yayımlandı: Çıkış tarihi belli oldu!

Yayınlanma: 11.07.2024 - 22:03

Güncelleme: 11.07.2024 - 22:03

Başrollerde Milena Smit ve Hovik Keuchkerian’ın yer aldığı ve yönetmenliğini Galder Gaztelu-Urrutia'nın üstlendiği filmde, Natalia Tena ve Óscar Jaenada gibi ünlü isimler de kadroda bulunuyor.

Yapımcılığını Basque Films’den Carlos Juárez, Galder Gaztelu-Urrutia ve Raquel Perea’nın yaptığı bu devam filmi, izleyicileri yine gerilim dolu bir dünyaya davet ediyor.

FİLMİN KONUSU

The Platform 2"nin konusu ise şöyle:

"Gizemli bir lider, Platform'da kendi düzenini kurarken, acımasız beslenme sistemine karşı farklı yöntemlerle mücadele eden yeni bir üye aralarına katılır. Yanlış tabaktan yemenin ölümle cezalandırıldığı bu yerde, hayatta kalmak için ne kadar ileri gidebilirsiniz?"







