Theo James'in başrolünde olduğu 'The Gentlemen' dizisi ikinci sezon onayını aldı!
Netflix, ilk sezonu 5 ay önce yayınlanan 'The Gentlemen' dizisinin ikinci sezonunu onayladı.
Yönetmen Guy Ritchie'nin aksiyon-komedi dizisi "The Gentlemen" Netflix'ten ikinci sezon onayını aldı.
Beyazperde'nin haberine göre, sekiz bölümden oluşacak 2. sezonda Theo James ve Kaya Scodelario geri dönecek ve aristokrat 'Eddie Horniman' ile uyuşturucu imparatorluğunun varisi 'Susie Glass' rollerini yeniden canlandıracak.
Guy Ritchie'nin Matthew Read ile senaryosunu birlikte kaleme aldığı dizinin ilk sezonunda James ve Scodelario'ya Daniel Ings, Joely Richardson ve Giancarlo Esposito eşlik etti. Yeni sezonun oyuncu kadrosu daha sonra açıklanacak.
Yayınlandıktan sonra izlenme süresi iki haftada 1,9 milyar dakikaya yükselen dizi, nisana kadar ilk 10'da kaldı. Dizi aynı zamanda üç Emmy ödülüne aday gösterildi.
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