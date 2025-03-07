TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti

Yayınlanma: 07.03.2025 - 23:12

Güncelleme: 07.03.2025 - 23:13

TikTok üzerinde 155 bin takipçiye sahip olan ve yemek yeme videoları ile tanınan 24 yaşındaki Efecan Kültür hayatını kaybetti.

Kültür, "İnsanların internet üzerinden diğer insanların yemek yemesini izlemesi" olarak da tanımlanan Güney Kore çıkışlı 'Mukbang' akımı videoları ile tanınıyordu.

Hayatını kaybeden fenomenin bir süredir yatakta tedavi gördüğü biliniyordu.