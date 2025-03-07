Ölümü merak uyandırmıştı: 'Dünya boştur lo' sözleri ile tanınan sosyal medya fenomenin kaza anı ortaya çıktı
Mardin'de yolun karşısına geçmeye çalışırken cip çarpan sosyal medya fenomeni İsmail Öztekin hayatını kaybetti. Öte yandan Öztekin’in hayatını kaybettiği kazanın, güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
İsmail Öztekin, sosyal medyada ‘Dünya boştur lo’ videosuyla bir anda tanındı. Öztekin, uzandığı sırada aniden kalkıp ‘Dünya boştur lo’ demesi birçok şarkı ve videoya ilham kaynağı oldu.
Hayatını kaybetmesine neden olan kaza ise saat 20.00 sularında Artuklu ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, yolun karşına geçmeye çalışan İsmail Öztekin'e çarptı.
KAZA ANI ORTAYA ÇIKTI
Öztekin’in cenazesi, dün gece saatlerinde Ortaköy Mahallesi’nde toprağa verildi. Öte yandan Öztekin’in hayatını kaybettiği kazanın, güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
Görüntülerde, Öztekin’in yolun karşısına geçmek isterken, hızla gelen cipin çarptığı görüldü. Gözaltındaki sürücünün işlemleri ise devam ediyor.
Etiketler: #sosyal medya #kaza #görüntü
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