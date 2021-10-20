TikTok fenomeni, yeni doğan kızının 'özel' fotoğraflarını 15 dolara sattı

20 Ekim 2021 Çarşamba, 17:11

TikTok fenomeni Zoe Laverne, bu ayın başlarında bebeğinin fotoğraflarını satmak için internette bir video paylaştıktan sonra kullanıcıları tarafından kendisine yöneltilen tepkilerle karşılaştı.

Laverne, Instagram'da acil sezaryen ameliyatı olduğunu ve doğum sırasında bebeğin neredeyse öldüğünü söyledi.

Sosyal medya platformunda 21 milyondan fazla takipçisi bulunan TikTok fenomeni, bunu yapmasının sebebinin ise hastane masraflarını karşılamak olduğunu belirtti.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre; bebeğine Emersyn adını veren Laverne, Insider'a verdiği demeçte, "Emersyn erken geldiğinde bir süre bir yoğun bakım ünitesinde olacağımı biliyordum" dedi.

Fenomen, "Bu, sosyal medyadan elde ettiğim gelirin bir süreliğine askıya alınacağı anlamına geliyor" diye ekledi.

Laverne, doğumdan itibaren 'bebeğinin fotoğraflarını satmak zorunda kaldığı için' TikTok'ta bir özür videosu yayınladı ve gerekçesini 'ayrıntılı bir şekilde' açıkladı.