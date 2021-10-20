TikTok fenomeni, yeni doğan kızının 'özel' fotoğraflarını 15 dolara sattı
Popüler bir TikTok fenomeni, yeni doğan kızının 'özel' fotoğraflarını hastane masraflarını karşılamak için hayranlarına 15 dolara sattığını açıkladı. Fenomenin bu davranışı, pek çok takipçisi tarafından tepkiyle karşılandı.
TikTok fenomeni Zoe Laverne, bu ayın başlarında bebeğinin
fotoğraflarını satmak için internette bir video paylaştıktan sonra
kullanıcıları tarafından kendisine yöneltilen tepkilerle karşılaştı.
Laverne, Instagram'da acil sezaryen ameliyatı olduğunu ve
doğum sırasında bebeğin neredeyse öldüğünü söyledi.
Sosyal medya platformunda 21 milyondan fazla takipçisi
bulunan TikTok fenomeni, bunu yapmasının sebebinin ise hastane masraflarını
karşılamak olduğunu belirtti.
Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre; bebeğine Emersyn adını
veren Laverne, Insider'a verdiği demeçte, "Emersyn erken geldiğinde bir
süre bir yoğun bakım ünitesinde olacağımı biliyordum" dedi.
Fenomen, "Bu, sosyal medyadan elde ettiğim gelirin bir
süreliğine askıya alınacağı anlamına geliyor" diye ekledi.
Laverne, doğumdan itibaren 'bebeğinin fotoğraflarını satmak
zorunda kaldığı için' TikTok'ta bir özür videosu yayınladı ve gerekçesini
'ayrıntılı bir şekilde' açıkladı.
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