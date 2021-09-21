TikTok'un açığını bulan Türk gençler, 20 bin dolarlık ödülü reddetti
Popüler sosyal medya platformu TikTok’un açığını bulan Mert Ergün ve Arda Kılıç, kendilerine teklif edilen 20 bin dolarlık ödülü kabul etmedi. Gençler, uygulamada sınırsız jeton gönderme açığını bulmuştu.
Türk gençler TikTok’un ödül teklifini reddetti... Daha önce instagramda da açık yakalayan gençler Tiktok’un gelir kaynağı olarak bilinen canlı yayında atılan bağışların açığını bulmuştu.
Konuyla ilgili gençlere ulaşan TikTok, 20 bin dolar ödül teklif etti.
20 BİN DOLARI REDDETTİLER
Ödülü mail yoluyla aldıklarını anlatan Mert Ergün (18) bu teklifi reddettiklerini söyledi.
Ergün, “Daha önce Türkiye’den muhatap bulamamıştık. Şimdi bize ulaştılar. 20 bin dolar teklif ettiler ama kabul etmedik” dedi.
Normalde Tiktok ile iletişime geçmenin uzun bir süreç olduğunu söyleyen Ergün, “Bizim bulduğumuz açık gelir kapısı kapattığı için bizimle iletişime geçtiler, ne kadar ciddi bir açık olduğunun farkına vardılar” diye konuştu.
BİN 500 DOLAR TEKLİF ETMİŞLERDİ
Gençler geçtiğimiz aylarda açığı bulup TikTok bildirmişlerdi. Söz konusu açığı ilk bildirdiklerinde uygulama tarafından bin 500 dolar teklif edilen gençler, red cevabı verip dünya üzerinde böyle bir açığın bulunamadığını vurgulamışlardı.
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