TikTok'taki 'öğretmenini tokatla challange'ına katıldı: Öğretmenini hastanelik etti

09 Ekim 2021 Cumartesi, 09:10

ABD'de TikTok'ta başlatılan 'öğretmenini tokatla' challenge'ından etkilendiği ifade edilen bir lise öğrencisi, öğretmenini hastanelik etti.

Son haftalarda başlatılan söz konusu challenge'a çok sayıda kullanıcı katıldı. Louisiana eyaletindeki Covington Lisesi'nde öğrenci olan 18 yaşındaki Larianna Jackson, ders zilinin çalmasının ardından öğrenciler sınıftan çıktığı sırada 64 yaşınaki İngilizce öğretmenini yumrukladı.

1 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

Jackson'un öğretmeni yumrukladığı anlar öğrenciler tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı.

Sputnik’in aktardığına göre, olayın ardından öğrenci, polis tarafından gözaltına alındı. Jackson'un darp suçlamasından hüküm giymesi durumunda 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ya da 5 bin dolara kadar para cezası alabileceği belirtiliyor.

BU İÇERİKLERİN KALDIRILACAĞI VURGULANDI

Bununla birlikte polis, öğretmenin hastaneye sevk edildikten sonra tedavisi tamamlanarak taburcu edildiği bilgisini verdi.

Öte yandan okul yönetimi de saldırıyla alakalı inceleme başlattığını duyurdu. TikTok platformunun Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, bu içeriklerin trend olmadığı ve kaldırılacağı vurgulandı.