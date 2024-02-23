Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş nişanlandı

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ile bir süredir beraberlik yaşadığı tasarımcı Zeynep Mayruk ile nişanlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 17:44
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş nişanlandı
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Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, Sevgililer Günü'nde 3 yıldır birliktelik yaşadığı Zeynep Mayruk'a evlenme teklifi etmişti. Çift, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Uzun süredir birliktelik yaşayan Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk nişanlandı.

Çiftin ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı geceye dair kareler paylaştı.


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