Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş nişanlandı
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ile bir süredir beraberlik yaşadığı tasarımcı Zeynep Mayruk ile nişanlandı.
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, Sevgililer Günü'nde 3 yıldır birliktelik yaşadığı Zeynep Mayruk'a evlenme teklifi etmişti. Çift, evlilik yolunda ilk adımı attı.
Uzun süredir birliktelik yaşayan Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk nişanlandı.
Çiftin ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı geceye dair kareler paylaştı.
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