Toplu taşımanın ücretsiz olduğu ülkeler

Yayınlanma: 22.05.2024 - 13:40

Güncelleme: 22.05.2024 - 13:40

Toplu taşıma sistemleri, şehir içi ulaşımın bel kemiğidir ve birçok ülke, vatandaşlarının yaşam kalitesini artırmak için toplu taşımayı ücretsiz hale getirmeyi tercih etmektedir. İşte toplu taşımanın ücretsiz olduğu bazı ülkeler ve şehirler...

1. Lüksemburg

2020 yılında, Lüksemburg tüm toplu taşıma araçlarını ücretsiz hale getirerek dünya genelinde büyük bir yankı uyandırdı. Ülkenin küçük yüzölçümü ve yoğun trafiği nedeniyle alınan bu karar, hem yerel halk hem de turistler için büyük bir kolaylık sağladı. Bu uygulama, otomobil kullanımını azaltarak çevresel sürdürülebilirliği artırmayı amaçlıyor.

2. Estonya - Tallinn

Estonya'nın başkenti Tallinn, 2013 yılında toplu taşıma araçlarını ücretsiz hale getirerek Avrupa'da bir ilke imza attı. Şehirde ikamet edenler, ücretsiz toplu taşıma hizmetlerinden faydalanabiliyor. Bu karar, şehirdeki trafik sıkışıklığını azaltmak ve hava kirliliği ile mücadele etmek için alındı.

3. Fransa - Dunkirk

2018 yılında Fransa'nın Dunkirk kenti, toplu taşımayı tamamen ücretsiz hale getirdi. Bu uygulama, şehirdeki araç trafiğini azaltarak çevreyi koruma amacı taşıyor. Ayrıca, toplu taşıma kullanımı %85 oranında arttı ve bu da uygulamanın başarısını gözler önüne serdi.

4. Malta

Malta, 2022 yılında toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz hale getirdi. Ada ülkesi olan Malta'da bu uygulama, hem yerel halk hem de turistler için büyük bir rahatlık sağladı. Toplu taşımanın ücretsiz olması, adada trafik sıkışıklığını azaltmak ve çevreye duyarlı bir ulaşım sistemi oluşturmak için önemli bir adım olarak görülüyor.

5. Slovenya - Nova Gorica

Slovenya'nın Nova Gorica şehri, 2019 yılında toplu taşıma araçlarını ücretsiz hale getirdi. Bu karar, şehirde yaşayanların toplu taşıma kullanma alışkanlıklarını artırmak ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla alındı.

6. ABD - Chapel Hill

Kuzey Carolina'da bulunan Chapel Hill, 2002 yılından bu yana toplu taşımayı ücretsiz olarak sunmaktadır. Bu uygulama, şehirdeki trafik sorunlarını hafifletmek ve öğrenciler, işçiler ve yaşlılar gibi farklı kesimlerden insanların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla başlatıldı.

7. Avusturya - Viyana (Gençler İçin)

Viyana, 2022 yılında gençler için toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz hale getirdi. Bu uygulama, 18 yaşın altındaki gençlere hitap ediyor ve onların toplu taşımayı daha fazla kullanmalarını teşvik ediyor.