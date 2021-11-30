Trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tüküren şarkıcı Irmak Arıcı: 'Olaydan sonra psikolojim bozuldu'
Trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tüküren son dönemlerin popüler şarkıcısı Irmak Arıcı, "Olaydan sonra psikolojim bozuldu, sonrasında da kendimi ifade edemedim. İnsanlar da beni çok yanlış anladı bu yüzden" dedi.
Yol verme kavgasında tartıştığı kişinin yüzüne tüküren,
ardından ise sahne aldığı mekanda hareketsiz durarak tepkilerin odağı olan
Irmak Arıcı, aylar sonra açıklamalarda bulundu.
Arıcı, Number One Türk FM’de yayınlanan “Kadir Çetin ile
Number1 Star” adlı radyo programına konuk oldu. Bir süre önce trafikte
tartıştığı kişinin yüzüne tükürdüğü haberleriyle gündemde olan şarkıcı, olayla
ilgili "Gerçeği bilmeden beni yargıladılar" diye konuştu.
‘PSİKOLOJİM BOZULDU’
Arıcı, "Gerçekten çok üzücü bir olay yaşadım. O olay
görüldüğü gibi değildi. Bana yapılan ağır hakaret ve taciz sonrasında karşıya
verdiğim tepkiydi. Olaydan sonra psikolojim bozuldu, sonrasında da kendimi
ifade edemedim. İnsanlar da beni çok yanlış anladı bu yüzden. Çok üzüldüm ve
çok yıprandım" ifadelerini kullandı.
‘GÜNLERCE EVDEN ÇIKAMADIM’
Yaşadığı olayın ardından günlerce evden çıkmadığını da belirten şarkıcı, “İstanbul’da yalnız başına ayakta durmaya çalışan bir genç kız olarak başıma böyle bir olay gelince çok korktum ve psikolojim bozuldu. Eve kapandım, günlerce çıkamadım. Bırakın açıklamayı, korkudan camdan dışarı bakamadım. Hal böyle olunca beni tek taraflı yargıladılar, bu beni daha da üzdü” dedi.
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