TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
Yarışma programı Bizim Köyün Kızları, çekimler sırasında yaşanan talihsiz bir kaza ile gündeme geldi. Yarışmacılardan Gizem Zehra Köylü, program sırasında denize düştü. Olaya tekne mürettebatı müdahale ederken, yarışmacının sağlık duruma ilişkin yapım ekibinden açıklama geldi.
TRT1 ekranlarında hafta içi her gün ekrana gelen Bizim Köyün Kızları isimli yarışma programında büyük bir talihsizlik yaşandı.
4’er kişiden oluşan 8 kız, bir yarışma etabı için balık tutmak üzere Kefken Limanı’ndan 17 metrelik bir balıkçı teknesi ile birlikte limandan ayrıldı.
TEKNEDEN DENİZE DÜŞTÜ
10 mil açıkta ilk balık ağını çektikten sonra tutulan balıkları ayıklamak üzere teknenin güvertesine çıkan yarışmacılardan Gizem Zehra Köylü (19) isimli yarışmacı talihsiz bir şekilde denize düştü. O esnada teknede büyük bir panik yaşandı.
MÜRETTEBAT MÜDAHALE ETTİ
Gizem’in takım arkadaşları bu yaşananlar üzerine şoke olurken, tekne mürettebatı hemen olaya müdahale etti. Mürettebat hemen ip ve can simidi atarak yarışmacıyı Karadeniz’in soğuk sularından çıkardı.
Kıyıdan yaklaşık 10 deniz mili uzakta yaşanan bu talihsiz olayda genç yarışmacı hemen teknenin kamarasına alındı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Programın yapımcılığını üstlenen Karga Film’den alınan bilgilere göre yarışmacının sağlık durumunun iyi olduğu ve devam eden günlerde yarışmaya devam ettiği bildirildi.
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