True Detective'in yeni sezon ayrıntıları belli oluyor...

Yayınlanma: 07.06.2024 - 21:24

Güncelleme: 07.06.2024 - 21:24

Issa López, True Detective'in dördüncü sezonunu çekerken büyük bir risk aldı ve bu risk, HBO için büyük bir başarıya dönüştü. Dizinin prömiyeri 2014 yılında eleştirmenlerden büyük beğeni toplarken, sonraki sezonlar aynı başarıyı yakalayamamıştı. Ancak, dördüncü sezon dizinin itibarını yeniden kazandırdı ve HBO için büyük bir başarı oldu. Bu başarı, kanalın diziyi beşinci sezon için yenileme kararı almasına neden oldu. López, merakla beklenen bu yeni sezonun başında yer alacak ve Variety ile yaptığı röportajda bazı ilerleme güncellemelerini paylaştı. Şu anda diziyi yazma sürecinde olduğunu belirten López, yeni karakterler yaratmaktan ve onların eylemlerini keşfetmekten büyük keyif aldığını söyledi.

López, hikaye hakkında ayrıntı vermekten kaçınarak, yeni sezonun kadın karakterlere odaklanıp odaklanmayacağı konusunda yorum yapmayı reddetti. Daha önce Navarro ve Danvers ile istediği her şeyi keşfettiğini ve bunu tekrarlamak istemediğini ifade etti.