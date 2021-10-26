Trump'ın oğlu, 'Alec Baldwin insanları öldürür' yazılı tişörtler satmaya başladı
Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr’ın sahip olduğu online mağazada, ünlü aktör Alec Baldwin’in kazayla film setinde görüntü yönetmenini öldürmesinin ardından konuyla ilgili üzerinde “Silahlar insanları öldürmez. Alec Baldwin insanları öldürür” yazan tişörtler satılmaya başlandı.
Cumhuriyetçi Parti’den seçilen eski Başkan Donald Trump’ın büyük oğlu Donald Trump Jr, Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i film setinde silahla kazayla öldürmesinin ardından olayla ilgili tişörtler satmaya başladı.
Don Jr’ın sahip olduğu online mağazada satılan ve kendi sosyal medya hesabından da tanıttığı tişörtlerin üzerinde “Silahlar insanları öldürmez. Alec Baldwin insanları öldürür” yazıyor. Ayrıca tişörtler, 27.99 dolardan satılıyor.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN BALDWIN PAYLAŞIMLARI
Alec Baldwin, ABD’de 1975 yılından itibaren haftalık yayınlanan ‘Saturday Night Live’ adlı komedi programında Cumhuriyetçi Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın taklidini yaparak Trump ailesinin tepkisini çekmişti. Yaşananlardan sonra, silah karşıtı olduğunu düzenli olarak dile getiren Alec Baldwin’le sosyal medya hesabından sürekli dalga geçen Don Jr bir paylaşımında “Silah karşıtı bir delinin silahla, sizin kapsamlı ateşli silah koleksiyonunuzdan daha fazla insanı öldüren o bakışı” ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
ABD’nin New Mexico eyaletinin Santa Fe kentinde çekilen western filmi ‘Rust’ın setinde, ünlü aktör Alec Baldwin kurusıkı olduğu iddia edilen silahla kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’ı (42) öldürmüştü. Olay sırasında filmin yönetmeni Joel Souza de yaralanmıştı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıklayan Santa Fe polisi, Alec Baldwin’in ilk ifadesinde silahın kurusıkı olduğunu ve silahta gerçek mermi bulunduğunu bilmediğini belirtmişti.
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Büyükelçiliklerden '41. madde' açıklaması
- Bin 75 yıl ceza almıştı: Görenler tanıyamadı
- Özgür Özel'den skandal 'Süleyman Soylu' iddiası
- Kılıçdaroğlu 'Cumhurbaşkanı adayını buldu' iddiası
- Dolar/TL'de 'en iyi ihtimal' 16-17 TL!
- Akaryakıt zamları sonrası eşel mobilde yeni adım
- ABD Dışişleri’nden Osman Kavala açıklaması
- AA duyurdu: İşte Erdoğan'ın ilk tepkisi
- Erdoğan'dan '10 büyükelçi' ve ekonomi açıklamaları
- Döviz bozduranların büyük korkusu