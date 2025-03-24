Yayınlanma: 24.03.2025 - 10:40

Güncelleme: 24.03.2025 - 10:40

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan öğrenciler için değerlendirmeler devam ediyor. Peki, TÜBİTAK 2209-A sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nasıl öğrenilir?

TÜBİTAK 2209-A DESTEKLEME PROGRAMI NEDİR??

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, üniversite öğrencilerini bilimsel araştırmalara teşvik etmek ve araştırma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla geliştirilmiş bir destek programıdır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yürütülen bu program, lisans öğrencilerinin proje yapma becerilerini geliştirmeyi ve bilimsel çalışmalara aktif katılım sağlamalarını hedefler.

TÜBİTAK 2209-A SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'nın 2024 yılı 1. dönem başvuruları için sonuçların, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından 2025 yılı Mart ayı içerisinde açıklanacağı duyurulmuştu. Ancak, TÜBİTAK tarafından resmi bir açıklama henüz yapılmamıştır. Başvuru sonuçlarınızı öğrenmek için TÜBİTAK BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi'ne kullanıcı girişi yaparak "Başvuru Durumu" alanını kontrol edebilirsiniz.