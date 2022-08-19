Tuğçe Kazaz yine hedef gösterdi: AK Parti giderse LGBT gelecek, evladın gidecek

İktidara yakınlığıyla bilinen eski manken Tuğçe Kazaz, "Ak Parti giderse LGBT gelecek evladın gidecek. HDP gelecek vatanın gidecek" dedi.

cumhuriyet.com.tr
19 Ağustos 2022 Cuma, 10:56
Tuğçe Kazaz yine hedef gösterdi: AK Parti giderse LGBT gelecek, evladın gidecek
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İktidara yakınlığıyla bilinen eski manken Tuğçe Kazaz, AKP'ye kızanların pirinç almaya giderken evdeki bulgurdan olacağını savunarak, "Ak Parti giderse LGBT gelecek evladın gidecek. HDP gelecek vatanın gidecek" ifadelerini kullandı.

Tuğçe Kazaz'ın kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Ak Parti’ye kızanlar pirinç almaya giderken bulgurdan olacak haberleri yok. Ak Parti giderse LGBT gelecek evladın gidecek. HDP gelecek vatanın gidecek. PKK devletleşecek parçalanacaksın. Maddiyat gelsin derken maneviyatın gidecek. Özgürlük gelsin derken tutsaklığın hiç bitmeyecek"

Editör Notu: Yazıdaki yazım hataları ve ifadeler değişiklik yapılmadan aktarılmıştır. Yazım hataları yazının sahibine aittir.


Tuğçe Kazaz Ak Parti LGBT

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