Tuğçe Kazaz yine hedef gösterdi: AK Parti giderse LGBT gelecek, evladın gidecek
İktidara yakınlığıyla bilinen eski manken Tuğçe Kazaz, "Ak Parti giderse LGBT gelecek evladın gidecek. HDP gelecek vatanın gidecek" dedi.
İktidara yakınlığıyla bilinen eski manken Tuğçe Kazaz, AKP'ye kızanların pirinç almaya giderken evdeki bulgurdan olacağını savunarak, "Ak Parti giderse LGBT gelecek evladın gidecek. HDP gelecek vatanın gidecek" ifadelerini kullandı.
Tuğçe Kazaz'ın kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Ak Parti’ye kızanlar pirinç almaya giderken bulgurdan olacak haberleri yok. Ak Parti giderse LGBT gelecek evladın gidecek. HDP gelecek vatanın gidecek. PKK devletleşecek parçalanacaksın. Maddiyat gelsin derken maneviyatın gidecek. Özgürlük gelsin derken tutsaklığın hiç bitmeyecek"
Ak Parti’ye kızanlar pirinç almaya giderken bulgurdan olacak haberleri yok. Ak Parti giderse LGBT gelecek evladın gidecek. HDP gelecek vatanın gidecek. PKK devletleşecek parçalanacaksın. Maddiyat gelsin derken maneviyatın gidecek. Özgürlük gelsin derken tutsaklığın hiç bitmeyecek— Tuğçe Kazaz (@TuKa_Official) August 18, 2022
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