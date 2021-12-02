Tüketildiğinde hafıza kaybına yol açan 5 yiyecek
“This Is Your Brain on Food” isimli kitabında tükettiğimiz gıdaların beynimiz üzerindeki etkilerini anlatan Dr. Uma Naidoo, hafızayı olumsuz etkiyen yiyecekleri açıkladı.
Dr. Uma Naidoo, 2020'nin yaz döneminde çıkardığı “This Is Your Brain on Food" isimli kitabında yiyeceklerin beyni nasıl etkilediğine dair bilgiler verdiği ve akıl sağlığı için yemek yeme üzerine açıklamalar yaptığı kitabında hafıza hakkında da bilgiler veriyor.
Fazla tüketildiğinde hafızayı olumsuz anlamda etkileyen gıdaları sıralayan Naidoo, bu yiyeceklerin hafıza kaybı, depresyon ve bipolar bozukluğa yol açabileceği belirtiyor.
1.İlave şekerli gıdalar
Naidoo, günlük yaşamanda vücudumuzun glukoza olan ihtiyacına değinse de fazla glukoz oranının hafıza kaybına yol açtığını söylüyor.
2.Kızartma gıdalar
Yaklaşık olarak 20 bin kişinin katıldığı bir anket sonucuna göre fazla kızartma tüketen kişilerde zaman içinde damar problemlerine yol açmasıyla öğrenme ve hafıza yeteneklerinin zarar gördüğü tespit edilmiş.
3.Glisemik indeksi yüksek karbonhidratlar
Ekmek, makarna, patates ve beyaz pirinç gibi glisemik indeksi yüksek karbonhidratlar şeker ile aynı etkiyi yarattığını söyleyen Naidoo, aynı şekilde bu gıdaların da hafızayı olumsuz yönde etkilediğini belirtiyor. Bu konuda yapılan bir araştırmada, glisemik indeksi yüksek gıdalar tüketen kişilerin yüzde 30 daha az depresyona girdiği gözlemlenmiş.
4.Alkol
Uzun seneler boyunca yapılan birçok araştırmada alkolün beyin nöronlarındaki olumsuz etkisi ortaya konuluyor.
Naidoo da alkolün olabildiğince az seviyede tüketilmesini savunduğunu belirtiyor.
5.Nitrat içeren gıdalar
Sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş et ürünlerinde bulunan nitrat kansere, beyinde hasara ve hafıza kaybına yol açıyor. Yapılan bir araştırmada nitrat tüketiminin bağırsak florasının dengesini değiştirerek bipolar bozukluğa bile yol açabileceği belirtiliyor.
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