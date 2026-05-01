Tülay Özer kimdir? Tülay Özer kaç yaşında, nereli? Tülay Özer neden öldü?

1.05.2026 13:19:00
Tülay Özer kimdir? Tülay Özer kaç yaşında, nereli? Tülay Özer neden öldü?

Sanatçı Tülay Özer'den acı haber geldi. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Özer, 79 yaşında hayata veda etti. Peki, Tülay Özer kimdir? Tülay Özer kaç yaşında, nereli? Tülay Özer neden öldü?

TÜLAY ÖZER KİMDİR?

Tülay Özer,10 Aralık 1946, Kemaliye, Erzincan'da doğdu.Asıl mesleği muhasebecilik olan sanatçı profesyonel müzik kariyerine 1972 yılında başladı.

TÜLAY ÖZER'İN HAYATI VE KARİYERİ

Özer, İlk 45'liğini 1974'te "Gel Artık" - "Niye Çattın Kaşlarını" ismiyle çıkardı. 1975 yılı sanatçının çıkış yılı oldu ve aynı yılın başında Kent Plak etiketiyle yayınlanan "İkimiz Bir Fidanız - Son Ümit" 45'liği ile hızlı çıkış yaptı. İilk kez sahne aldığı İzmir Fuarı'nda bu başarısı karşılığında Altın Plak Ödülü aldı. Bu yılın sonlarında çıkardığı ikinci hit eseri olan "Deli Etme Beni Aşk" - Neden Ayrıldık" 45'liği ile 1976 yılına da damgasını vuran Tülay, bir ucu anadolu pop akımına diğer ucu arabesk müziğe dayandırılan Esin Engin aranjeli şarkıları seslendirdi. Ağırlıklı olarak Hakkı Bulut ve Bora Ayanoğlu gibi bestecilerin Esin Engin aranjeli olan bu çizgideki şarkıları yeniden yorumladı.

 İlk LP'si Kent etiketi ile 1976'da yayınlandı. İkinci LP'si "Seven Ağlatılmaz" yine bu şirket tarafından yayınlandığı yıl olan 1978'in sonunda, bu kez bir Sezen Aksu bestesi olan "Büklüm Büklüm" teklisini 45'lik yaparak plak listelerinin  zirvesine kuruldu.

TÜLAY ÖZER NEDEN ÖLDÜ?

Efsane sanatçı Tülay Özer'in bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuştuğu ancak tam ölüm nedeninin açıklanmadığı belirtildi.

