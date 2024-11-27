Tuna Kiremitçi'den korkutan haber: Hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma: 27.11.2024 - 20:56

Güncelleme: 27.11.2024 - 20:56

Sanat dünyasının tanınan isimlerinden Tuna Kiremitçi hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumu hakkında paylaşımda bulunan Tuna Kiremitçi şu ifadeleri kullandı:

"Ufak bir direkten dönüş yaşadık ama şimdi her şey yolunda. Arayıp soranlar da sağ olsunlar. Yeni romanı yazmaya ve konserlere devam."