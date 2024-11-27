Tuna Kiremitçi'den korkutan haber: Hastaneye kaldırıldı

Ünlü yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede üç gün tedavi gören ünlü isim sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Tuna Kiremitçi'den korkutan haber: Hastaneye kaldırıldı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.11.2024 - 20:56

Sanat dünyasının tanınan isimlerinden Tuna Kiremitçi hastaneye kaldırıldı. 

Sağlık durumu hakkında paylaşımda bulunan Tuna Kiremitçi şu ifadeleri kullandı:

"Ufak bir direkten dönüş yaşadık ama şimdi her şey yolunda. Arayıp soranlar da sağ olsunlar. Yeni romanı yazmaya ve konserlere devam."


Etiketler: #Tuna Kiremitçi #Hastane

İlgili Haberler

Kahramanmaraş'ta gaz zehirlenmesi: Kadın ölü, eşi hastaneye kaldırıldı!

Kahramanmaraş'ta gaz zehirlenmesi: Kadın ölü, eşi hastaneye kaldırıldı!
Bursa'da yangın... 2 çocuk hastaneye kaldırıldı!

Bursa'da yangın... 2 çocuk hastaneye kaldırıldı!
Avcılar'da iş hanında yangın... 2 kişi hastaneye kaldırıldı!

Avcılar'da iş hanında yangın... 2 kişi hastaneye kaldırıldı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler