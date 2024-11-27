Tuna Kiremitçi'den korkutan haber: Hastaneye kaldırıldı
Ünlü yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede üç gün tedavi gören ünlü isim sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Sanat dünyasının tanınan isimlerinden Tuna Kiremitçi hastaneye kaldırıldı.
Sağlık durumu hakkında paylaşımda bulunan Tuna Kiremitçi şu ifadeleri kullandı:
"Ufak bir direkten dönüş yaşadık ama şimdi her şey yolunda. Arayıp soranlar da sağ olsunlar. Yeni romanı yazmaya ve konserlere devam."
Etiketler: #Tuna Kiremitçi #Hastane
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