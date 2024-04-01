Tuna Kiremitçi'nin TRT 2 'deki programı iptal edildi: 'Seçim sonuçlarına sevindim diye...'

Ünlü şarkıcı Tuna Kiremitçi seçim sonuçlarına sevindiği için TRT 2'deki programının iptal edildiğini iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 17:24
Tuna Kiremitçi'nin TRT 2 'deki programı iptal edildi: 'Seçim sonuçlarına sevindim diye...'
Abone Ol google-news

61 milyondan fazla kayıtlı seçmenin olduğu Türkiye, dün yerel seçimler için sandık başına gitti. Önümüzdeki 5 yılın yerel yönetimlerinin belirleneceği seçimlerde ülke genelinde yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullanıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olarak çıktığı yerel seçimler yurttaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Seçim sonuçlarına sevinenlerden biri de Tuna Kiremitçi'ydi. Kiremitçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'seçim sonuçlarına sevindiği için' TRT 2'de davet edildiği programın iptal edildiğini iddia etti.

Tuna Kiremitçi yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"TRT2'de davet edildigim program, seçim sonuçlarına sevindim diye, yukarıdan gelen emirle iptal edilmiş. Şaşırdık mı?"



31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri Tuna Kiremitçi haberleri trt haberleri

İlgili Haberler

Tuna Kiremitçi’den ‘suskun sanatçılara’ ağır sözler

Tuna Kiremitçi’den ‘suskun sanatçılara’ ağır sözler
Tuna Kiremitçi kimdir? Tuna Kiremitçi konseri neden iptal edildi?

Tuna Kiremitçi kimdir? Tuna Kiremitçi konseri neden iptal edildi?
Tuna Kiremitçi'nin konseri 'Mevlid Kandili' nedeniyle iptal edildi

Tuna Kiremitçi'nin konseri 'Mevlid Kandili' nedeniyle iptal edildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler