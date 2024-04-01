Tuna Kiremitçi'nin TRT 2 'deki programı iptal edildi: 'Seçim sonuçlarına sevindim diye...'
Ünlü şarkıcı Tuna Kiremitçi seçim sonuçlarına sevindiği için TRT 2'deki programının iptal edildiğini iddia etti.
61 milyondan fazla kayıtlı seçmenin olduğu Türkiye, dün yerel seçimler için sandık başına gitti. Önümüzdeki 5 yılın yerel yönetimlerinin belirleneceği seçimlerde ülke genelinde yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullanıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olarak çıktığı yerel seçimler yurttaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Seçim sonuçlarına sevinenlerden biri de Tuna Kiremitçi'ydi. Kiremitçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'seçim sonuçlarına sevindiği için' TRT 2'de davet edildiği programın iptal edildiğini iddia etti.
Tuna Kiremitçi yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"TRT2'de davet edildigim program, seçim sonuçlarına sevindim diye, yukarıdan gelen emirle iptal edilmiş. Şaşırdık mı?"
TRT2'de davet edildigim program, seçim sonuçlarına sevindim diye, yukarıdan gelen emirle iptal edilmiş. Şaşırdık mı?— Tuna Kiremitçi (@kiremitciev) April 1, 2024
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