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Turistik Doğu Ekspresi biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2026-2027 Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?

Turistik Doğu Ekspresi biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2026-2027 Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?

12.10.2026 09:19:00
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Haber Merkezi
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Turistik Doğu Ekspresi biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2026-2027 Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?

Turistik Doğu Ekspresi 2026-2027 sezonu için beklenen açıklama geldi. Bilet satış tarihi belli olurken gözler yeni sezon fiyatlarına çevrildi. Peki, Doğu Ekspresi biletleri ne zaman satışa çıkacak, bilet fiyatları ne kadar olacak?

Kış aylarında unutulmaz bir yolculuk yapmak isteyenlerin heyecanla beklediği Turistik Doğu Ekspresi'nde yeni sezon hazırlıkları başladı. Ankara-Kars hattında yeniden yola çıkmaya hazırlanan trenin 2026-2027 sefer takvimi ve bilet satış tarihi açıklandı. 

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 kış sezonu için bireysel bilet satışları 26 Ekim 2026 tarihinde başlayacak. Yolcular, biletlerini TCDD Taşımacılık satış kanallarından temin edebilecek.

70 SEFER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni sezonda Ankara-Kars-Ankara hattında her iki yönde 35'er olmak üzere toplam 70 sefer gerçekleştirileceğini açıkladı.

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TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

2026-2027 kış sezonuna ilişkin açıklamada bireysel bilet satışlarının başlayacağı tarih duyurulurken güncel bilet fiyatlarına yer verilmedi. Bu nedenle yeni sezon için geçerli olacak bireysel bilet ücretleri, açıklanan bilgiler üzerinden netleştirilemiyor.

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Turistik Doğu Ekspresi'nin Ankara-Kars yönündeki ilk seferi 21 Aralık 2026'da yapılacak. Bu yöndeki seferler 10 Mart 2027'ye kadar devam edecek.

Kars-Ankara yönündeki seferler ise 23 Aralık 2026'da başlayacak ve 12 Mart 2027'de sona erecek. Böylece tren, 2026-2027 kış sezonu boyunca iki yönde toplam 70 sefer gerçekleştirecek.

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ HANGİ İSTASYONLARDA GEZİ MOLASI VERECEK?

Turistik Doğu Ekspresi, yolcularına tren yolculuğunun yanı sıra güzergah üzerindeki şehirleri keşfetme imkanı da sunacak. Ankara-Kars yönünde Erzincan ve Erzurum istasyonlarında gezi amaçlı duruş yapılacak

Kars-Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi molası verilecek. Yolcular bu duruşlarda Anadolu'nun tarihi ve kültürel değerlerini yerinde görme fırsatı bulacak.

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