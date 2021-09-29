Türk Tabipleri Birliği'nden Seda Sayan'a konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat için inceleme talebi

29 Eylül 2021 Çarşamba, 13:00

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat, Star TV'de yayınlanan 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programına konuk olmuş ve programda dans etmesi gerekçe gösterilerek sosyal medyada gündem olmuştu.

Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberine göre, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Op. Dr. Küçükpolat hakkında inceleme talebinde bulundu.

TTB'DEN İNCELEME TALEBİ

TTB tarafından Tabip Odası Başkanlığına gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Sabahın Sultanı Seda Sayan" adlı televizyon programında konuk olan Op. Dr. Banu Küçükpolat'ın tıbbi deontoloji ve hekimlik meslek etiği kuralları ışığında disiplin işlemleri yönünden değerlendirilmesini ve sonucundan tarafımıza ve ilgililerine bilgi verilmesini bekleriz."

Görsel: Habertürk

'SEBEP DOKTORUN DANS ETMESİ DEĞİL'

Sosyal medyada gündem olan bu iç yazışma ile ilgili Habertürk'ün, Türk Tabipleri Birliği'nden edindiği bilgiye göre, programın olduğu gün TTB'ye birtakım şikayetlerde bulunuldu.

Alınan şikayetlerin sebebinin, hekimin dans etmesiyle ilgili olmadığı; programın Op. Dr. Banu Küçükpolat'ın reklamına dönüştürülmesi olduğu belirtildi.

Değerlendirmenin etik ilkeler kapsamında olduğu belirtilirken, yasak olmasına rağmen hekimin kendi reklamını yaptığı öne sürülerek Seda Sayan'ın, “Ben olsam bu doktora giderim, bence siz de gidin” gibi ifadelerinin şikayete konu olduğu bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Hafta içi her gün Star TV ekranında yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan programına konuk olan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat, canlı yayındaki dansıyla sosyal medyada gündem olmuştu.

'LİNÇ DE YEDİM ÖVGÜ DE ALDIM'

Olayın kısa sürede gündem olmasının ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Küçükpolat, "Bu kadar ses çıkaracağını düşünmemiştim. Linç de yedim övgü de aldım. Ama canlar ben böyleyim değişmem. İstesem de değişemem. Ruhum istiyor ben yapıyorum. Sevenlere de sevmeyenlerime de duyurulur" ifadelerini kullanmıştı.