Türkan Saylan kimdir? Neden vefat etti, kaç yaşındaydı? İşte hayat hikayesi

16 Mart 2022 Çarşamba, 10:11

Atatürkçü ve Cumhuriyetçi kimliğiyle bilinen Türkan Saylan, hayatı boyunca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif rol aldı; sağlık, eğitim, siyaset alanlarında önemli faaliyetler gerçekleştirdi. Manevi mirasını yaşatman için, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından 2010 yılından beri 'Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri' verilmeye başlandı.

TÜRKAN SAYLAN'IN HAYATI

13 Aralık 1935 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Cumhuriyet döneminin ilk müteahhitlerinden Fasih Galip Bey ile (evlendikten sonra Leyla adını alan) İsviçreli Lili Mina Raiman çiftinin 5 çocuğunun en büyüğüydü.

Çocukluğunu İstanbul'un Kandilli semtinde geçirdi. Kandilli Kız Lisesi'nde mezun oldu. Lisans eğitimini İstanbul Tıp Fakültesi'nde 1963 yılında tamamladı. 1964-1968 yılları arasında SSK Nişantaşı Hastanesi'nden Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlığını aldı.

1968 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı'nda Başasistanlığa başladı. 1971 yılında İngiliz Kültür Heyeti'nin bursuyla İngiltere'de ileri eğitim gördü, 1974 yılında Fransa'da ve 1976 yılında İngiltere'de kısa süreli çalışmalar yaptı, 1972 yılında doçent, 1977 yılında profesör oldu.

1982-1987 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı'nı, 1981-2001 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü'nü yürüttü.

1989 yılında, 'Mustafa Kemal Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak' amacı ile oluşturulan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) kurucularındandır ve uzun bir süre genel başkanlığını yürüttü.

1990 yılında oluşturulan 'İÜ Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin kuruluşunda görev aldı ve 1996 yılına kadar müdür yardımcılığı ile kadın sağlığı derslerinin koordinatörlüğünü yaptı. Dermatoloji Kliniği öğretim üyesi olarak 2002 yılı sonuna kadar çalıştı ve 13 Aralık 2002 tarihinde emekli oldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) organize ettiği Ergenekon Operasyonu dahilinde düzmece suç isnatlarıyla 13 Nisan 2009 tarihinde oturduğu ev ve başkanlık ettiği ÇYDD'nin çeşitli merkezlerinde aramalar yapıldı, bazı ÇYDD yöneticileri göz altına alındı, birçok bilgisayar ve belgeye el konuldu. 2009 yılında hayatını kaybeden Türkan Saylan, kumpasın çökmesiyle 2019 yılında davadan beraat etti.

Türkan Saylan'ın gençliği

TÜRKAN SAYLAN HANGİ HASTALIĞA ÇARE BULDU?

1976 yılında deri ve sinirleri tutan bir enfeksiyon hastalığı olan lepra (cüzzam) çalışmalarına başladı, Cüzzamla Savaş Derneği ve Vakfı'nı kurdu. 1986 yılında kendisine Hindistan'da 'Uluslararası Gandhi Ödülü' verildi. 2006 yılına kadar Dünya Sağlık Örgütü'nün lepra konusunda danışmanlığını yaptı. Uluslararası Lepra Birliği'nin (ILU) kurucu üyeliğini ve başkan yardımcılığını yaptı.

Avrupa Dermato Veneroloji Akademisi'nin ve Uluslararası Lepra Derneği'nde üyelik yaptı. Dermatopatoloji Laboratuvarı'nın, Behçet Hastalığı ve Cinsel İlişkiyle Bulaşan Hastalıklar Poliklinikleri'nin kuruluşunda yer aldı. 1981-2002 yılları arasında 21 yıl gönüllü olarak Sağlık Bakanlığı İstanbul Lepra Hastanesi Başhekimliği'ni yaptı.

1957 yılında Mustafa Orge ile evlendi ve bu evliliğinden iki oğlu oldu. Biri grafiker diğeri hekim iki oğlundan iki torunu vardı.

Hayatının son 17 yılında meme kanseri hastası olan Türkan Saylan, 18 Mayıs 2009 tarihinde saat 04.45'te 74 yaşında vefat etti.

2009 yılında Ayşe Kulin'in yazdığı Türkan Saylan'ın hayatının anlatıldığı 'Tek ve Tek Başına: Türkan' adlı roman, 2010 yılında senaryolaştırılarak televizyon dizisi olarak ekranlara geldi.